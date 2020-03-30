LOBODA покажет новое шоу SOLD OUT в Краснодаре и Сочи

Каждое её выступление — это взрывной спектакль с глубокой драматургией номеров и неожиданными световыми решениями. «Флеш-рояль» Лободы — это её бешеная энергетика, мощный вокал, великолепная хореография и сумасшедшие спецэффекты.

В альбоме и программе «SOLD OUT» перед нами новая LOBODA: дерзкая и решительная, хотя и той артистке, которую все знают по трекам «К черту любовь» и «SuperSTAR», смелости было не занимать. Но теперь у неё новый звук: броский, динамичный, использующий последние тенденции мировой поп-музыки — от EDM до хип-хопа. Одним из самых ротируемых треков стала песня «Новый Рим» с невероятным хуковым лейтмотивом, который стал её главным движком.

Артистка признаётся, что не может не удивлять: «Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными, ищите и вы обязательно найдёте — любимая цитата сегодняшнего дня», — говорит LOBODA. — Я слишком долго делала музыку понятную. Музыку для всех. Сегодня время экспериментов. «Я — шальная бестия», как поётся в одном из новых треков. Пришло время шалить и экспериментировать».

LOBODA — самое яркое явление на современной сцене. Она диктует музыкальное направление, стиль и манеру исполнения. Синглы певицы бьют рекорды продаж в iTunes, видеоклипы набирают десятки миллионов просмотров в YouTube. Она — безусловный лидер всех хит-парадов. Певица без остатка отдаётся творчеству, и в этом секрет её популярности.

Подробная информация и билеты от организатора по ссылкам.

Сочи (6 августа, ЛД «Айсберг»): https://loboda-tour.com/Sochi?utm_source=kp&utm_medium=cpc&utm_campaign=site.press

Краснодар (8 сентября, ДС «Олимп»): https://loboda-tour.com/Krasnodar?utm_source=kp&utm_medium=cpc&utm_campaign=site.press