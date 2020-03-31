2020-03-31T09:15:02+03:00
Происшествия

Высокопоставленного гослужащего из кадастровой палаты Ставрополья подозревают в групповом изнасиловании в сочинском отеле

26-летняя жертва чиновника написала заявление в полицию
Ева МУР@kp_kuban
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Сейчас чиновник дает показания по факту произошедшего в гостиничном номереСейчас чиновник дает показания по факту произошедшего в гостиничном номере
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В полицию Сочи 26-летняя жительница курорта заявила на двоих постояльцев гостиницы "Жемчужина". Молодая девушка рассказала, что стала жертвой сексуального насилия.

- Двое мужчин обманом заманили меня в гостиничный номер на улице Черноморской,3, а потом закрыли в нем и не выпускали пока не удовлетворили все свои низменные потребности, - сообщила она правоохранителям.

Поочередно они насиловали ее сначала в естественной форме, а затем и занялись с девушкой оральным сексом. Она, рассказывает, что сопротивлялась и звала на помощь, но никто из персонала гостиницы на подмогу ей не пришел.

Оргия продолжалась, по ее словам, несколько часов. Сбежать от мучителей сочинке удалось только около семи часов утра. Прямиком из гостиницы девушка направилась в отделение полиции.

- Следственная группа в тот же момент выехала к месту предполагаемого преступления, - пояснил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Личности, на которых указывала пострадавшая девушка, действительно, там в тот момент проживали.

К слову, одним из предполагаемых насильников оказался высокопоставленный сотрудник кадастровой палаты Ставропольского края, а второй - крупный ставропольский бизнесмен. Оба сейчас находятся под подпиской о невыезде.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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