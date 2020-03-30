Анатолий Дмитриевич Бандурко - житель ст. Отрадной Краснодарского края

Лети, мое письмо, на далекий Кавказ, в родную станицу, и неси горячий привет всем моим родным и знакомым.

Здравствуйте, дорогие родные - мама, Майя и Рая, а также и все племянники. Сегодня я решил написать вам письмо, в котором хочу сообщить, что я жив и здоров, чего и вам желаю в вашей мирной обстановке, и всех успехов в обработке вашего огорода. Майя, вами я очень доволен, так как еще получил три письма за февраль-месяц, но и за эти письма, хотя они и давнишние, очень благодарю. И теперь я понял, почему до меня так редко шли письма. Майя, жизнь моя протекает по-старому. Но теперь я комсомолец, уже два месяца как получил на руки комсомольский билет, тот билет, с которым смело идут в бой миллионы патриотов-комсомольцев. Майя, пропиши мне, получали ли вы справку, что действительно я нахожусь в армии. Если получили, так сообщи, выслал уже давно. Майя, получил сегодня письмо от Поли и посылаю ответ - вместе на один день вам и ей. Если интересуешься, что я ей написал, то попроси, она тебе даст, и ты прочитаешь. Получаю от Раи Сиденко, Нюси Алвицовой и от своих ребят, наверное, больше ожидать не надо, я-то и не дюже-то и гонюсь, мне лишь бы вы не отказались, а остальные для меня - ноль без палочки, не пишут, ну и не надо.

От папы получил недавно, пишет, что пока жив и здоров, а мне больше ничего и не надо - чтобы он был жив и здоров, да возвратился с победой домой. Может, скоро и я пойду помогу добить раненого зверя. А то, может, на наше счастье и без нас обойдутся. Еще наша жизнь впереди. Нам еще надо жить, но Гитлер со своей сворой не дал нам пожить как следует, молодому поколению нашего Советского Союза. Ничего, он за это за все отплатит своей шкурой. Скоро уже и конец гитлеровским разбойникам. Тогда опять вы заживете мирной жизнью, а мне придется устанавливать порядки, а потом срок службы кончится, и я приду домой, и тогда мы заживем как никогда, а сейчас - как можете сами, ничего не сделаешь, война. Пишите, как у вас насчет хлеба, картофеля, в общем, все это. Мне вас очень жаль, что вы остались одни, у вас в семье нет ни одного мужчины, чтобы помог. Был один, и того уже скоро шесть месяцев как не стало.

В общем, оставайтесь живыми, крепкими и невредимыми, как и я. До свидания, целую всех крепко и несчетно раз. Остаюсь жив и здоров, как бык. Не обижайтесь. Анатолий Бандурко.

Анатолий Дмитриевич Бандурко погиб 9 мая 1945 г.

Проект «Письма с фронта» создан КП совместно с идейным вдохновителем и автором одноименного четырехтомника, Заслуженным журналистом Кубани Татьяной Андреевной Василевской при поддержке строительной компании «АСК».

«АСК» горды за прошлое, уверены в будущем!