2020-03-31T10:27:39+03:00
Происшествия

В Сочи пьяный чемпион Европы по дзюдо на «Мерседесе» сбил пенсионера

На тот момент он еще был и действующим сотрудником полиции
Алиса БАУМ
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Исмаил Часыгов представляет Россию в весе до 66 кгИсмаил Часыгов представляет Россию в весе до 66 кг
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Обладатель Кубка Европы и дважды вице-чемпион России по дзюдо Исмаил Часыгов попал в ДТП и оказался в центре скандала.

Детали инцидента, который произошел в центре Сочи еще 14 марта, прояснились только спустя две недели. В этот день на улице Горького 23-летний водитель «Мерседеса» SL500 сбил на пешеходном переходе 73-летнего пенсионера. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Дедушку доставили в больницу с травмами таза.

Как стало известно «КП-Кубань», за рулем авто оказался известный дзюдоист Исмаил Часыгов, который с осени прошлого года работал полицейским-водителем в ОМВД Новокубанского района и носил звание не только мастера спорта, но и сержанта.

Однако он не стал показывать служебное удостоверение прибывшим на место сотрудникам ДПС и сказал, что нигде не работает. Освидетельствование показало, что спортсмен-полицейский был пьян.

Тем не менее в инспекции по личному составу главка во время проверки узнали об инциденте с участием сотрудника полиции.

- По результатам служебной проверки Исмаил Часыгов уволен из ОВД в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, продолжается проверка по факту несвоевременной передачи информации, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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