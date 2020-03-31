ПОДПИШИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ НА «КОМСОМОЛЬСКУЮ ПРАВДУ», НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

2020-03-31T10:39:02+03:00
Общество

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Позаботьтесь о близких, оформите подписку мамам, папам, бабушкам и дедушкам не выходя из дома, с БЕСКОНТАКТНОЙ ДОСТАВКОЙ газеты.

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Цены едины для всех регионов РФ, Предложение для абонентов МТС, Билайн, Мегафон,Теле2, Yota.

2. Отправьте код на 8-916-777- 51-03

3. В течение 10 минут подтвердите заказ в SMS

4. Оплатите, следуя инструкции сотового оператора

4. С мобильного счета будет снята сумма заказа

5. Последует звонок оператора

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ИСТОЧНИК KP.RU

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