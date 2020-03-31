Выплата безработным в Краснодарском крае 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

В регионе из-за мер, принятых для препятствия распространения коронавируса, некоторые жители могут лишиться работы. Для помощи гражданам, потерявшим работу, правительство страны разработало специальные меры социальной и финансовой поддержки для выплаты безработным в Краснодарском крае в 2020 году. "КП" - Кубань" сообщает, какая положена компенсация, кому оплатят и как получить.

В понедельник, 30 марта, кабмин утвердил максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей. Минимальная величина данного пособия составила 1500 рублей.

- Меры приняты. До конца карантинной недели, введенной президентом страны с 28 марта по 5 апреля, все центры занятости в регионе закрыты, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе минтруда и соцразвития Краснодарского края. - Поэтому обращаться за начислением пособия по безработице можно будет на следующей неделе и пока только через интернет.

Обо всех изменениях в условиях ограничительных мер из-за угрозы коронавируса в Краснодарском крае ведомство обещает сообщить дополнительно.

Между тем, с 31 марта в Краснодарском крае вводится обязательный домашний карантин для жителей, которым больше 65 лет. Ограничения коснутся и тех, у кого есть хронические недуги: заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронические болезни почек 3 - 5 стадии); трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования.

Именно они должны выходить на улицу исключительно с конкретной и жизненно важной целью. Например, до ближайшего продуктового, в аптеку, банк, салон связи или на прогулку с домашним животным (не дальше 100 метров от дома).

Также по-прежнему должны соблюдать режим двухнедельной изоляции и те, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Домашний карантин распространяется и на граждан, которые проживают с лицами, прибывшими из-за границы.

Кроме того, с 31 марта начинают действовать новые ограничения.

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