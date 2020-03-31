2020-03-31T12:52:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплата безработным в Краснодарском крае 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить

Установлена новая выплата безработным в Краснодарском крае 2020: рассказываем, какая положена компенсация, кому ее оплатят и как получить
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Подавать документы на начисление пособия по безработице лучше удаленноПодавать документы на начисление пособия по безработице лучше удаленноФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В регионе из-за мер, принятых для препятствия распространения коронавируса, некоторые жители могут лишиться работы. Для помощи гражданам, потерявшим работу, правительство страны разработало специальные меры социальной и финансовой поддержки для выплаты безработным в Краснодарском крае в 2020 году. "КП" - Кубань" сообщает, какая положена компенсация, кому оплатят и как получить.

В понедельник, 30 марта, кабмин утвердил максимальную величину пособия по безработице в размере 12130 рублей. Минимальная величина данного пособия составила 1500 рублей.

- Меры приняты. До конца карантинной недели, введенной президентом страны с 28 марта по 5 апреля, все центры занятости в регионе закрыты, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе минтруда и соцразвития Краснодарского края. - Поэтому обращаться за начислением пособия по безработице можно будет на следующей неделе и пока только через интернет.

Обо всех изменениях в условиях ограничительных мер из-за угрозы коронавируса в Краснодарском крае ведомство обещает сообщить дополнительно.

Между тем, с 31 марта в Краснодарском крае вводится обязательный домашний карантин для жителей, которым больше 65 лет. Ограничения коснутся и тех, у кого есть хронические недуги: заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронические болезни почек 3 - 5 стадии); трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования.

Именно они должны выходить на улицу исключительно с конкретной и жизненно важной целью. Например, до ближайшего продуктового, в аптеку, банк, салон связи или на прогулку с домашним животным (не дальше 100 метров от дома).

Также по-прежнему должны соблюдать режим двухнедельной изоляции и те, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Домашний карантин распространяется и на граждан, которые проживают с лицами, прибывшими из-за границы.

Кроме того, с 31 марта начинают действовать новые ограничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим самоизоляции в Краснодарском крае 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Рассказываем про режим самоизоляции в Краснодарском крае 2020, как будет действовать и сколько продлится (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Как выглядят легкие человека, зараженного коронавирусом
Сочинцам рассказали, как вести себя на карантине
В Сочи уголовное дело возбудили против директрисы охранного агентства
Регистрация браков в Краснодаре во время карантина: какие правила будут действовать в ближайшее время
В Сочи задержан «горнолыжный» вор
В Белореченском районе мужчину осудят за сбыт поддельной 5-тысячной купюры
В Лабинском районе отремонтировали три памятника военной истории
В Краснодарском крае ожидаются первоапрельские заморозки
Контрабандисты пытались провезти через Новороссийск двигатели боевых вертолетов
На Кубани сборы для участников Всероссийской олимпиады пройдут дистанционно
О банковских операциях и порядке гашения кредитов
В Анапе задержали жительницу Ростовской области, которая несколько лет находилась в розыске
ВТБ в Краснодарском крае увеличил льготный кредитный портфель СМБ на треть
ВТБ не исключает сокращения числа дежурных офисов
В Усть-Лабинском районе парень на легковушке сбил 55-летнюю велосипедистку
"Несносный дед": В Сочи дедушка научил внучку пить и курить
В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса
В Сочи дезинфицируют улицы и закрывают отели для туристов
На Кубани закрылись газетные киоски: «Комсомолку» можно купить в «Магните» у дома
В Сочи полицейские попались на взятке
Украли драгоценности и подожгли дом: на Кубани орудующая банда преступников может сесть за решетку на 8 лет
В Краснодаре обработали 850 километров дорог и тротуаров
На Кубани умер протоиерей Валентин Мерцев
На Кубани местный житель зарезал соседа
За пять лет на Кубани отремонтировано более 2,5 тысяч километров автодорог
Исследование: Сочи оказался одним из лидеров роста стоимости жилья в начале 2020 года
На Кубани осудят фальшивомонетчика
В Успенском районе у водителя иномарки нашли оружие и патроны
В Сочи на российско-абхазской границе задержали дебошира