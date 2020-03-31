Пока вы сидите дома: как на Кубани обрабатывают улицы и другие объекты

Уже несколько дней в городах Краснодарского края специалисты дезинфицируют улицы, торговые павильоны, остановки и другие общественно-значимые места. К слову, в одной только столице Кубани по данным на 31 марта обработано 850 км дорог и несколько сотен остановок.

Люди в защитных костюмах с масками оккупировали города региона. Фото: администрация Краснодара.

- С раннего утра с помощью переносных ранцевых опрыскивателей 20 бригад обрабатывают все остановочные комплексы, подземные пешеходные переходы, лавочки вдоль главных пешеходных маршрутов и детские площадки, - рассказали «КП»-Кубань» в администрации города.

Люди в защитных костюмах с масками оккупировали города региона. Фото: администрация Краснодара.

Также обрабатывают весь общественный транспорт, проводят дезинфекцию салона, парки и скверы.

Люди в защитных костюмах с масками оккупировали города региона. Фото: администрация Краснодара.

Исключением не стали и другие муниципалитеты региона. Например, в Тимашевске сегодня на дезинфекционные мероприятия вышел мэр со своим заместителем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/769919" frameborder="0"></iframe> Мэр Тимашевска Николай Панин принял участие в дезинфекции города.

- Коронавирус – это очень опасная вещь, некоторые до сих пор не поняли всю опасность ситуации. Нужно дать ему пути выхода из нашей страны, пути полного исчезновения вообще. Для этого и ввели ограничения, которые, к сожалению, соблюдают не все, - рассказал прямо с места корреспонденту «КП»-Кубань» глава Тимашевска Николай Панин, сняв противогаз.

По его словам, сейчас необходимо направить максимальные усилия на вопрос дезинфекции особо важных общественных мест. Именно поэтому он и вышел на обеззараживание территории со специалистами.

- Мы закупили все необходимое оборудование, очень надеемся, что скоро сможем поставить его в далекий и темный угол, - заключил мэр города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/769920" frameborder="0"></iframe> Как проходит обработка в Тимашевске.

Радует, что Кубань держится максимально строго в отношении количества заболевших. Сегодня в регионе их 14, уже есть и двое выписанных с положительно пройденным лечением.

- На домашнем карантине сейчас находится 3601 кубанец. В обсерваторах размещены 48 человек – три в Краснодаре и 45 в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

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