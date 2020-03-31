Кубанские инспекторы ГИБДД присоединились к всемирному флешмобу #StayHome

Кубанские автоинспекторы присоединились к всемирному флешмобу «Мы работаем для вас, оставайтесь дома ради нас!», начало которому положили медики.

Фото: УГИБДД Краснодарского края

В акции участвуют представители разных профессий, которые трудятся во время карантина и других ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: УГИБДД Краснодарского края

- Автоинспекторы Краснодарского края напоминают всем, что в сложный период обострения санитарно-эпидемиологической обстановки прямая обязанность каждого из нас сделать все, чтобы защитить себя и своих близких от угрозы заражения, - говорится в сообщении отдела пропаганды УГИБДД Краснодарского края.

Ейские инспекторы присоединились к акции Фото: УГИБДД Краснодарского края

Инспекторы продолжат работу на дорогах, постах, будут патрулировать улицы и напоминать водителям о важности соблюдения режима самоизоляции.

Белореченские инспекторы присоединились к акции Фото: УГИБДД Краснодарского края

Инспекторы Динского района присоединились к акции Фото: УГИБДД Краснодарского края

Инспекторы Славянска-на-Кубани присоединились к акции Фото: УГИБДД Краснодарского края

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