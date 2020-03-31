«Увеличить бы мощности и бюджет»: Швейная фабрика в Краснодаре за неделю готова выпустить 100 тысяч медицинских масок

Пандемия коронавируса в мире не только меняет планы на жизнь миллионов людей, прямо сейчас биологическая угроза определяет тенденции в промышленности. Все, что сейчас, по мнению человечества, может от нее спасти — это клочок синтетики на завязках. Только, вот, оказалось, что копеечные (некогда!) медизделия станут самым недостающим орудием на фронтах противовирусной борьбы.

- Масок медицинских нет, - безапелляционно ответили корреспонденту «КП» - Кубань» сразу в трех магазинах специнвентаря в Краснодаре. Они являются часто связующим звеном между аптечными сетями и производителями изделий. – Каждый день звонят заказчики, но поставщики в Питере сказали, что до осени ждать этого товара не стоит.

Внезапно возникший дефицит, казалось бы, немудреного портняжного изделия фабрики объясняют выполнением особого государственного заказа.

- Вроде для Минобороны, - говорят в магазинах. – Огромная партия.

Вслед за аптечными сетями напряженность по обеспечению защитных средств наметилась в больницах региона.

Как сделать маску в домашних условиях.

- Маски нам выдают каждый день под роспись. То есть поделиться ими с соседями или родней мы точно не можем. В одни руки – три штуки, - согласился рассказать на условиях анонимности врач-хирург одной из краснодарских больниц. – Некоторые коллеги начали шить из марли и бинтов самостоятельно. Надо же как-то выходить из положения.

А в это время на швейных фабриках Кубани идет подсчет, сколько дополнительных затрат потребовало бы обеспечение земляков медицинскими масками.

- Сейчас я прикину на калькуляторе, подождите, - говорит «Комсомолке» владелец мини-предприятия в Краснодаре «Всвоем» Алексей Темеров. – Примерно, 500 тысяч рублей, чтобы хоть завтра обеспечить 100 тысячами медицинских масок.

Для того чтобы избавить население и врачей от дефицита, Алексею нужно нанять еще пять белошвеек.

- Сейчас у меня штат – всего четыре человека. Две швеи и один закройщик. Но если увеличивать мощности, то потребуется человек пять, не меньше. Но завтра мы закроемся совсем, потому что в крае введен карантин. Более того, склады с необходимым материалом – тоже сейчас под замком, - говорит глава небольшого бизнеса.

В любом случае, считает он, для экономики страны вряд ли выгодно затевать подобные производства с нуля и всерьез. Когда-то же все закончится.

- Всегда было эффективнее перепрофилировать существующее уже дело или помочь немного, как нам, - говорит Алексей Темеров.

Ну а пока они шьют маски многоразовые, но их эффективность весьма условна в дни борьбы с коронавирусом. И спрос на них тоже велик.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился перепрофилировать швейные фабрики по региону на выпуск защитных масок. Одиннадцать предприятий в Краснодаре, Новороссийске, Армавире, Славянске, Кореновске, Мостовском и Северском районах получили заказ.

- Они не являются медицинскими, но правильное их ношение помогает снизить распространение вируса, – пояснили в департаменте промышленной политики Кубани.

Два из них начали изготовление марлевых повязок для больниц.