2020-04-01T09:47:03+03:00
Общество

Цветок на скале. В Сочинском нацпарке обнаружили редчайшее растение

Молочай миртолистный находится на грани вымирания
Юлия БАРАНОВА
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Молочай миртолистный находится на грани вымирания. Фото пресс-службы Сочинского нацпаркаМолочай миртолистный находится на грани вымирания. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка
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Ученые Сочинского национального парка в марте отправились на Орлиные скалы, в Агурское ущелье Хостинского района Сочи.

Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Они поставили перед собой трудновыполнимую цель - найти уникальное растение - молочай миртолистный.

Ущелье поражает своей уникальной природой. Высота вертикального скалистого обрыва над рекой Агурой почти 125 метров.

Высота вертикального скалистого обрыва над рекой Агурой почти 125 метров. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Высота вертикального скалистого обрыва над рекой Агурой почти 125 метров. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Здесь обитает сокол-сапсан, растет сосна пицундская, можжевельник красный и еще десятки видов редкой флоры. Немало легенд связано с этим местом. Считается, что именно на этой скале был прикован Прометей. Скульптуру мифического героя установили на Орлиных скалах в 1998 году.

Ученые признались, что не было никаких гарантий обнаружить «аленький цветочек» . И, возможно, исследовательская группа только подтвердила бы факт исчезновения растения с лица земли. Ученые окрестили молочай «аленьким цветочком» не только из-за его редкости. Весной, когда растение начинает отращивать новые побеги, перезимовавшие приобретают яркую вишневую окраску, зацветают и дают семена.

Молочай миртолистный. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Молочай миртолистный. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Молочай миртолистный считается одиним из самых декоративных видов рода. Он образует розетку стелющихся, или восходящих стеблей с густо расположенными сизыми широкими листьями, до 3 см шириной.

- Прошло около полувека с момента единственного упоминания об этом растении. Как вид, находящийся в критическом состоянии, молочай миртолистный был включен в 2017 году в третье издание Красной книги Краснодарского края с максимальной категорией угрозы исчезновения - 1КС, - рассказали в пресс-службе ноацпарка.

Сочинских исследователей ждал сюрприз. Молочай они заметили на открытых камнях у скальных вершин. Пришлось забираться по осыпному наклонному склону, сплошь заросшему держи-деревом, сассапарилем, шиповником, ежевикой, боярышником, иглицей шиповатой и другими колючками.

- Каждый шаг давался с трудом. Но зато, по ходу следования было найдено много редких видов растений, включая кирказон Штейпа, асфоделину желтую, подснежник Воронова, хмелеграб обыкновенный, клекачку колхидскую, - заключили в пресс-службе нацпарка.

Кирказон Штейпа. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Кирказон Штейпа. Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Напомним, что экскурсионный маршрут в ущелье реки Агуры был проложен ещё в 1911 году энтузиастами горного клуба, который организовал Василий Константинов – инженер, руководивший на рубеже XIX-XX веков строительством дороги на Красную Поляну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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