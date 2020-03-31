Глобальная паутина: от военной сети для избранных к личному помощнику в каждый дом

Сейчас сложно представить, что когда-то фраза «проверить почту» означала поход к почтовому ящику, приколоченному к стене дома или забору. А «распечатать письмо» подразумевало всего лишь вскрытие бумажного конверта. И эти времена помнят вовсе не старые люди, про которых никак не скажешь, что они участвовали в Октябрьской революции или видели живых динозавров. На территории Краснодарского края интернет появился относительно недавно – всего 25 лет назад. Молодое поколение 25-летних вряд ли может себе представить жизнь без интернета, бумажные переписки и общение без соцсетей и мессенджеров кажутся им чем-то вроде фантастического сюжета из очередной киноутопии. Этим ребятам, выросшим на смартфонах с поддержкой сетей третьего и четвертого поколений, сложно поверить, что когда-то, даже с приходом интернета на кубанскую землю, для закачки одной песни из интернета требовалось не менее часа, а уж если хотелось посмотреть фильм, компьютер «ставили на загрузку» на всю ночь. Интернет-соединение было медленным и неустойчивым, а модем во время выхода в сеть по телефонной линии издавал странные звуки. Да и пользование глобальной паутиной было не из дешевых: такой привычный нам безлимит появился далеко не сразу. Но тогда эти технологии казались настоящим прорывом, и на низкую скорость и неустойчивость сигнала приходилось закрывать глаза.

Немного истории

В далеком 1945 году знаменитый фантаст Артур Кларк написал, что в будущем люди смогут общаться на расстоянии и даже вести бизнес с помощью спутников связи. В послевоенные годы такое заявление казалось фантастикой, ведь поговорить онлайн можно было исключительно при помощи проводной телефонной связи. Однако спорное утверждение, что человеческий мозг не может придумать невозможное, в данном случае полностью подтвердилось.

Фото: ПАО "Ростелеком".

Рождение интернета проходило в несколько этапов. Прародительница современной сети появилась еще в 1969 году в США. Она получила название ARPANET и задумывалась как средство связи между стратегическими объектами страны во время ядерной войны (если таковая случится, но предупрежден – вооружен).

Тогда этот ресурс использовался исключительно военными. Современная всемирная паутина WWW появилась в мае 1991 года в европейской лаборатории СЕRN, известной во всем мире благодаря своим экспериментам с большим адронным коллайдером. Один из ученых этой организации - британец Тим Бернерс-Ли - вместе с командой единомышленников и разработал современный протокол HTTP, идентификаторы URL, разметку HTML и пр., благодаря чему мы получили возможность пользоваться современным интернетом.

Улетные скорости и компьютерные клубы

В истории зарождения и дальнейшего развития интернета в Краснодарском крае ключевую роль сыграла компания, которая сейчас является национальным цифровым провайдером. Сначала это была Кубаньэлектросвязь, впоследствии Южная телекоммуникационная компания (сокращенно ЮТК), занимавшаяся развитием интернет-технологий и телефонной связи в регионе. Точкой отсчета стало появление первой цифровой АТС в Краснодаре в 1994 г. В 2005 году началось активное развитие и внедрение новых технологий. Именно тогда впервые заговорили о безлимитном интернете. Пионером в этом вопросе опять же стала ЮТК (сейчас «Ростелеком»), предложив абонентам доступ в интернет со скоростью 8 Мбит/с. И это стало настоящим прорывом для того времени! Опытные пользователи наверняка еще помнят рекламу интернета с девушкой на гоночной машине и слоганом про улетную скорость. В 2010 году телеком-оператор приступил к активному строительству волоконно-оптических линий связи. В результате количество пользователей широкополосного доступа в интернет в крае перевалило за полмиллиона, а скорость доступа достигла 1 Гбит/с.

Вспоминая историю становления интернета на Кубани, нельзя не упомянуть и сверхпопулярные в конце 90-х – начале 2000-х компьютерные клубы. Они стали главной точкой притяжения подростков и молодежи. Пожалуй, самым знаменитым в те годы был Центр новых технологий на ул. Комсомольской, 40. Именно здесь те, кому пока не повезло обзавестись домашним компьютером с выходом в интернет, могли найти материалы для курсовых и дипломных работ и сохранить их на дискету (!), первые геймеры играли в сетевые игры, да и просто проверить электронную почту зачастую можно было только в ЮТКовском клубе. Почти одновременно с приходом сети на Кубань появился действующий до сих пор региональный форум Кубань.ру. Он по-прежнему является популярной интернет-площадкой, где можно не только пообщаться на различные темы, но и получить консультацию специалиста «Ростелекома» или подать онлайн-заявку на подключение.

Безграничные возможности

Мы настолько привыкли ко всемирной паутине, что даже термин «погуглить» прочно вошел в нашу жизнь. Технологии в области интернета и сейчас продолжают развиваться семимильными шагами. В наше время уже стали возможны звонки с голографической передачей картинки с эффектом присутствия собеседника, который может находиться на другом конце света. Все космические разработки и промышленность завязаны на использовании сети. Но и в жизни обычного человека помимо пользования соцсетями, общения в мессенджерах, чтения онлайн-книг или просмотра фильмов существует масса возможностей использования интернета. Если бы Артур Кларк смог заглянуть в наше время, он бы понял, что реальность намного превосходит его самые фантастические гипотезы. Интернет теперь стал надежным помощником не только на производстве, но и в быту.

Фото: ПАО "Ростелеком".

С «Умным домом», например, можно не переживать за сохранность своего имущества. Видеокамеры и различные датчики вовремя обнаружат непорядок, и система немедленно пришлет сигнал оповещения на телефон. Одновременно этот сигнал поступит и на пульт службы спасения. Но что более важно, ресурс позволяет всегда негласно присматривать за самой уязвимой категорией ваших близких – детьми и престарелыми родственниками.

Развитие сервисов и приложений дошло до того, что теперь, чтобы подобрать телеканал, передачу или сериал по душе, вовсе не нужен телевизор! Благодаря ТВ-платформе Wink можно смотреть любимый ТВ-контент на любом гаджете в любом месте, где есть интернет от любого провайдера. Причем к одной учетной записи можно подключать до пяти устройств и смотреть одну и ту же программу на разных экранах – начать на телевизоре, продолжить на смартфоне, планшете и пр.

Но современные возможности сети – это не только развлечения. Платформа онлайн-образования «Ростелеком Лицей» позволяет дистанционно получить престижное образование у преподавателей лучших столичных вузов, подготовить школьника к сдаче ЕГЭ, найти ребенку профессионального репетитора, заниматься с которым можно только в удобное пользователю время из любой точки планеты, где есть интернет. В условиях, когда практически все переходят на удаленную работу и удаленную учебу, это становится особенно актуальным и востребованным.

Словом, интернет по праву можно назвать одним из величайших изобретений человечества, без которых уже невозможно представить себе современную эпоху, которая началась на Кубани всего четверть века назад.