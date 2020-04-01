Новую четырехполосную дорогу от Краснодара до Крымского моста построят к 2024 году

На Кубани начнут строительство нового участка трассы А-289. Дорога, протяженность которой 119 километров пройдет от Краснодара до Керчи. Что важно, она расположится в обход населенных пунктов, при этом обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымом.

На сегодняшний день известно, что заключен контракт на строительство первого участка трассы.

- Планируется, что реализация первого этапа и создание этой дороги обеспечит высокий пропускной уровень на трассе от хутора Белый до Славянска-на-Кубани, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Упрдор «Тамань». - Протяженность участка более 68 километров.

Где появится новая дорога. Схема: Упрдор «Тамань»

К сожалению, там всего две полосы в обоих направлениях и проходят они через множество населенных пунктов. В курортный сезон здесь образуются многокилометровые заторы, в которых водители проводят не один час. Но эту проблему решит новенькая проезжая часть (на минутку, четырехполосная) и возведение сразу нескольких развязок.

- Что важно для автомобилистов, дорога пройдет абсолютно по новому направлению, поэтому ограничения движения на существующем участке не будет, - уточнили в Упрдор «Тамань».

Упрдор «Тамань»

Строительство трассы планируется начать со стороны Крымского моста. Первый отрезок пройдет от развязки трасс Краснодар - Керчь и Новороссийск - Керчь в районе хутора Белый до развязки А-289 и дороги из Славянск-на-Кубани в Крымск. Сами работы должны стартовать до конца 2020 года.

Сразу после того, как первый этап будет закончен, строители приступят к строительству трассы на участке от Славянска-на-Кубани до Краснодара.

Упрдор «Тамань»

- Заключение контракта на их проведение также предусматривается в 2020 году, - уточняют в в ведомстве. - Стоимость заключенного контракта составила 59,19 миллиарда рублей.

Напомним, сейчас из кубанской столицы на полуостров можно добраться по двум направлениям - через Славянск-на-Кубани или Крымск. Но, по словам специалистов, трассы настолько загружены, что дальние подходы к мосту не справляются с потоком автомобилей.