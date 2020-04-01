Коронавирус в Доминикане, последние новости на 1 апреля 2020 года: зараженных больше тысячи, введен комендантский час

Первый случай заболевания коронавирусом в Доминикане, где любят отдыхать российские туристы, был зафиксирован еще в конце января. Рассказываем последние новости про коронавирус в Доминикане на 1 апреля 2020 года. Когда было закрыто авиасообщение, остались ли в стране российские граждане, кто является зараженным и до какого числа действуют ограничения.

На утро 1 апреля в Доминикане подтверждено 1109 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели пять человек, 51 умер, продолжают лечение 1053 пациента. Большинство случаев приходятся на Столичный округ, Сантьяго и провинцию Дуарте. Всех заболевших и тех, кто с ними контактировал доставляют в специальные медицинские изоляторы. С 26 марта анализ на коронавирус стали делать на дому жителям старше 59 лет и тем, кто имеет как минимум два симптома заражения.

Из-за коронавируса в Доминикане действуют ограничения. С 19 марта введено чрезвычайное положение сроком на 25 дней. Прекращено авиасообщение, за исключением чартерных рейсов, которые вывозили туристов, в том числе и российских. До 26 марта Консульский отдел в Доминикане собирал списки граждан России для организованного возвращения домой.

В Ленинградской, Псковской, Воронежской областях, Алтайском крае и других регионах зафиксированы случаи заражения коронавирусом у прибывших из Доминиканы.

С 20 марта из-за коронавируса в Доминикане введен комендантский час с 20 до 6 часов, а с 26 марта его увеличили с 17 до 6 часов. В это время всем гражданам запрещено находиться на улице, нарушителей задерживает полиция, штраф за нарушение до 100 тысяч песо (около 150 тысяч рублей). Исключение составляют только работники здравоохранения, энергетики, коммунальных служб, производства и продажи продовольствия.

Власти Доминиканы призвали граждан соблюдать самоизоляцию и не употреблять алкоголь, который снижает уровень защиты организма.

В апреле и мае введены дополнительные выплаты от 5 до 10 тысяч песо для полицейских и медиков, которые работают во время ЧС. Работодателей не будут штрафовать за невыплату зарплат сотрудникам. Эта мера будет действовать на время ЧС и в течение 30 дней после его отмены.

Кроме того, в Доминикане начинают массовое использование экспресс-тестов на коронавирус. В первую очередь анализ пройдут медики, полицейские и военные, а также жители республики, прибывающие из-за границы. Проводится дезинфекция улиц и других общественных мест.

Власти Доминиканы заверяют, что несмотря на все меры, в стране нет дефицита необходимы продуктов. Все рынки работают только до полудня, после чего обрабатываются дезинфицирующими средствами. Продавцов и покупателей призывают пользоваться масками и перчатками.

В Доминикане отмечают, что подавляющее большинство жителей соблюдают меры изоляции и распространение вируса замедлилось, особенно в группах повышенного риска.