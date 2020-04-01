Режим работы почты в Краснодаре во время карантина: как и что будет работать

На сегодняшний день все почтовые отделения закрыты, но это не значит, что вы останетесь без пенсии или долгожданной посылки. «КП – Краснодар» расскажет, какой режим работы почты в Краснодаре и других городах Краснодарского края действует в период карантина.

Отделения почты закрылись 30 марта. Пока карантин в регионе введен до 5 апреля, но режим изоляции могут продлить.

- Все пособия и пенсии почтальоны принесут на дом, - сообщили "КП" - Кубань" в краснодарском отделении "Почты России".

Однако, по словам "почтовиков", получателей пенсий в отделениях сейчас по краю не больше 8 процентов. Остальные пенсионеры оформили зачисление выплат на банковские счета.

Кроме того, в условиях карантина из-за угрозы коронавируса заявку на доставку товаров первой необходимости можно оставить по телефону контактного центра 8-800-1-000-000 из ассортимента отделений почтовой связи. Можно будет воспользоваться также услугой оплаты коммунальных услуг или оформить подписку на периодическое издание. У почтальонов при себе есть мобильные кассовые терминалы.

Как забрать посылку?

Если вам пришла посылка или письмо, вам необходимо зайти на сайт «Почты России» и вызвать курьера на дом. Эта услуга стоит до 100 рублей, оплату нужно произвести сразу по банковской карте на сайте. В течение двух суток пеший курьер принесет вам посылку или письмо. При желании можно попросить, чтобы он положил их под дверь или в почтовый ящик.

Как отправить посылку?

Сотрудники почты уверены, что даже во время карантина не нужно откладывать дела на потом. Услуги отправки посылки можно также оформить онлайн. Это можно сделать в приложении почты или также на сайте.

Сейчас решается вопрос об увеличении сроков хранения отправлений — с 30 до 60 дней, чтобы люди были уверены, что назад посылки не отправят.

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