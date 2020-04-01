"Покажите спецпропуск": как работают в Краснодаре карантинные посты

В Краснодарском крае объявлен строгий карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Это значит, что всем жителям региона необходимо сидеть дома, а выходить на улицу - только по необходимости. Например, лишь в магазин и аптеку. Даже с собакой гулять разрешается не далее, чем в 100 метрах от дома. Все города дезинфицируются.

В городе дезинфицируют даже урныФото: Виталий ТИМКИВ

Машинам тоже запрещено ездить по городу. Передвигаться по Краснодару могут только те, у кого есть специальный пропуск. Всех остальных мобильные группы из полиции, Росгвардии и казаков просят вернуться в свои дома.

Автоинспектор проверяет спецпропускаФото: Виталий ТИМКИВ

Выставлены и посты ДПС на въездах в Краснодар. Сотрудники ГИБДД дежурят в районе станицы Елизаветинской, у Яблоновского и Тургеневских мостов, возле поселка Белозерный, на шлюзах, возле станицы Старокорсунской (поворот на Динской район), на трассе М4 "Дон" - около виадука на стеклотарный завод и на повороте к поселку Лорис. Также пост выставлен на трассе "Краснодар-Ейск" и в районе хутора Черников.

В городе работают мобильные патрулиФото: Виталий ТИМКИВ

- Покажите спецпропуск и паспорт, - останавливает сотрудник ДПС серебристую "Приору" на посту, который находится около Яблоновского моста. На лице - медицинская повязка, на руках - перчатки. - Если вы прописаны не в Краснодаре, я не смогу пустить вас в город.

Все машины останавливают сотрудники ГИБДДФото: Виталий ТИМКИВ

Водитель протягивает паспорт с краснодарской пропиской и специальный пропуск на то, чтобы он мог ездить по городу. В Краснодаре 33 предприятия должны работать в нормальном режиме, чтобы обеспечить город продуктами и товарами первой необходимость. Их сотрудники уже получили нужный для передвижений документ.

В городе работают мобильные патрулиФото: Виталий ТИМКИВ

Сравнив данные в спецпропуске с данными машины, автоинспектор пропускает машину в город.

- Тем, кто ездит без пропусков, мы рассказываем о том, что им необходимо сидеть дома, - пояснил автоинспектор. - Пока предупреждаем, но через пару дней меры уже будут строже.

На дорогах мало машинФото: Виталий ТИМКИВ

И если на Яблоновском мосту автоинспекторы в масках и перчатках, то на Тургеневском мосту сотрудники ДПС их еще не надели. Они только в перчатках. Видимо, им не хватило повязок. Маски сейчас в большом дефиците.

Водители такси ездят в масках. Такси в городе не закрыли, машину можно вызватьФото: Виталий ТИМКИВ

Говорят, что тех, кто не соблюдает режим изоляции, будут штрафовать. Правда, точные суммы штрафов еще не называются.

По городу можно ездить только к месту работы и обратно. Общественный транспорт работает только утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Большинство сотрудников ГИБДД - в многоразовых маскахФото: Виталий ТИМКИВ

- Под запретом транзитный проезд через Краснодар, за исключением случаев, когда нет альтернативного пути объезда. Например, если нужно из Красноармейского района поехать в станицу Динскую, то можно и нужно сделать это по объездной дороге, - говорят в администрации города.

В Краснодаре работают и те, кто доставляет еду на дом

А вот на кого не распространяются ограничительные меры: на сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления, работников муниципальных предприятий и учреждений, членов мобильных отрядов самоконтроля. Они могут вообще без пропусков ходить и ездить по городу. Всем остальным - бумагу!

Карантин в КраснодареФото: Виталий ТИМКИВ

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