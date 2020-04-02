На Кубани парень похитил школьницу и попал с ней в ДТП

В маленьком хуторе Новенький Успенского района Краснодарского края не первый день обсуждают спасение школьницы из рук педофила. Причем вырваться ей удалось благодаря роковому стечению обстоятельств.

Все произошло в одном из частных домов хутора, где живет 17-летняя Галина Жилина (здесь и далее имена изменены – Авт.) вместе со своими 35-летней мамой и 64-летней бабушкой. Утром к ним ворвался 25-летний Арсен Шаров. Парня семья знала, он ухаживал за девушкой. С порога парень стал разбрасываться оскорблениями и угрозами. Женщины попытались его выпроводить, но тщетно.

- Мы услышали женские крики. Уж что было в доме - не знаем. Увидели лишь момент, когда парень с черными волосами вынес девчонку из дома и запихал в свою машину, - рассказывают соседи семьи. – Она вырывалась, но ему было все равно.

Испуганные родители Галины тут же позвонили в полицию.

Пленница сейчас находится под наблюдением медиков.

- Прошу вас, помогите. Он увез мою дочь в неизвестном направлении, что с ней, как она – я не знаю, - молила полицейских мама Галины Светлана.

Но уже через полчаса похитителя нашли. Далеко от хутора, как оказалось, он не успел уехать - вместе с пленницей попал в ДТП в районе станицы Советской. По всей видимости, злоумышленник вез девчонку в свой аул Успенского района, где он живет. Но не доехал буквально 20 километров.

После столкновения Галина, несмотря на травмы, выбралась из покореженной машины и позвала на помощь. Водители, ставшие очевидцами аварии, поспешили к ней, вызывая по пути сотрудников ДПС и скорую.

- Девочка поступила в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом мягких тканей лица, - рассказал «КП» - Кубань» источник в больнице Армавира. – Пациентка была напугана. Когда мы спросили у нее, что случилось, она рассказала, что молодой человек похитил ее из дома, избив маму и бабушку. Пока они ехали, девочка всячески пыталась остановить автомобиль, а потом они попали в аварию

Пока Галину осматривали врачи, с ее похитителем беседовали полицейские. Сразу после ДТП на Аресене захлопнулись наручники.

То, что для перепуганной школьницы все могло закончиться трагично, стало понятно, когда вскрылось досье задержанного. Выяснилось, что 25-летний парень уже дважды был судим. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в сентябре 2016 Черкесский городской суд отправил Арсена за решетку по ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Педофилу дали 10 месяцев лишения свободы – отбывать наказание он должен был в колонии-поселении. Когда же парень вышел, то перебрался в Краснодарский край и обосновался в Успенском районе. Его поставили на профилактический учет под административный надзор. Но на путь исправления он не стал.

Парень ранее был судим за половое сношение с несовершеннолетней.

- Находясь под административным надзором он совершил новое преступление. В мае 2019 года его осудили за мошенничество и дали 8 месяцев строгача, - сообщается в решении суда.

В январе 2020 года Арсен вышел на свободу, встречался с друзьями, ездил с приятелями на развлечения в соседние хутора и поселки.

- Он периодически приезжал к нам. Проявлял знаки внимания Гале. Но она долго осторожничала с ним, когда же узнала о его судимостях, то наотрез отказалась с ним общаться. А его такой расклад не устроил, - говорят «КП» - Кубань» знакомые семьи.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Похищение несовершеннолетнего». В третий раз, оказаться в колонии, парень, может на срок от пяти до 12 лет.