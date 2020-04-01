Работа такси в Краснодаре в период карантина: что важно знать пассажирам и водителям

Из-за угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае власти региона пошли на вынужденные меры – ввели карантин. Закрыты всевозможные объекты массового скопления людей, изменился график движения общественного транспорта. Теперь троллейбусы, трамваи и маршрутки в Краснодаре и других районах Кубани ходят только утром и вечером.

Однако изменения не коснулись таксопарков: они продолжат свою деятельность. Таксисты вошли в перечень исключений запрещенных к деятельности организаций. «Комсомолка» выяснила, в каком режиме сейчас работает такси в Краснодаре.

В службе поддержки «Яндекс такси» рассказали, что указов о приостановлении деятельности пока не поступало.

- Работаем, как и работали. Рекомендуем оплачивать наши услууги безналичным способом из-за довольно непростой обстановки в стране. Да так и клиенту удобнее, и чек электронный будет в телефоне. Сейчас у нас есть возможность доставки еды, ее можно заказать также, как и поездку, через наше приложение, - пояснил собеседник «КП»-Кубань».

Кроме того, удалось выяснить, что стоимость проезда в такси из-за карантина в Краснодаре не изменилась. На конечную сумму поездки влияют все те же факторы: загруженность дорог, погодные условия, дистанция поездки и другие пункты.

В службе поддержки «Сатурна» также отметили, что запрета на таксомоторную деятельность пока нет.

- Работаем в прежнем режиме, на цены карантин не повлиял, - заявили корреспонденту.

В популярной фирме «Ситимобил» рассказали, что в связи с введенными мерами ограничения заказов стало меньше.

- Да, краснодарцы стали меньше ездить, но мы также продолжаем работать, - отметили в службе поддержки.

Кроме того, собеседник заявил, что все водители такси сейчас обязаны надевать маски и пользоваться антисептками. В противном случае клиент, увидевший за рулем человека без средства индивидуальной защиты, имеет право отказаться от поездки, а также пожаловаться на водителя.

Такси «Uber» также продолжает работать.

КОМПЕТЕНТНО

Официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова рассказала «КП»-Кубань», что у таксистов есть рекомендации, которых они обязаны придерживаться.

- У водителей должна быть маска и антисептик. Все таксисты обязаны менять маски каждые 3 часа, проветривать и обрабатывать дезсредствами салоны своих авто. Это нужно делать и перед выездом на работу, и после смены, и в течение дня. Особое внимание стоит уделить обработке руля, ремней безопасности, ручек дверей, сиденьям. Водитель должен беспокоиться своем здоровье, - пояснила Ирина Воронкова.

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