Спецпропуска для автомобилей в Новороссийске в период карантина: какие будут действовать и где получить

В Краснодарском крае пошли вторые сутки объявленного властями карантина. С вечера 31 марта, начал действовать не только для граждан, но и для транспорта. Стало известно, что спецпропуска для автомобилей в Новороссийске на время всеобщей изоляции будут трех видов и разного цвета.

Синего цвета – получат только те автомобилисты, кто будет следовать к пункту назначения через Новороссийск в объезд других населенных пунктов.

Красный пропуск – его владельцы смогут передвигаться по все территории Краснодарского края. И это люди, от которых зависит функциональность объектов жизнеобеспечения.

Зеленый пропуск позволит передвигаться внутри города-героя.

Чтобы стать счастливым обладателем красных и зеленых пропусков нужно обратиться в администрацию Новороссийска. Их количество ограничено. Заявки на красный пропуск будут передаваться в краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Ну а для того, чтобы добраться до дома, магазина, аптеки или места работы пешком нужно иметь всего лишь приказ с места работы.

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Кроме того, в постановлении идет речь о спецпропусках, которые дают право на свободное передвижение по городу. Кто и как может получить такое разрешение во время карантина, вопрос, который сейчас интересует многих жителей Кубани (подробности)