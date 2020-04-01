Спецпропуска для автомобилей в Сочи в период карантина: какие будут действовать и где получить

Как стало известно, в Краснодарском крае в период карантина, который губернатор Вениамин Кондратьев объявил вечером 30 марта, не все автомобилисты смогут разъезжать по улицам олимпийского Сочи. Сесть за руль возможно лишь тем, у кого будет специальный пропуск, которых, кстати, существует три разновидности.

Документ синего цвета означает транзитный пропуск. Их можно будет получить на постах ДПС при въезде в Краснодарский край. Стоит отметить, что с подобным пропуском можно будет проехать по региону только в объезд населенных пунктов.

Пропуск красного цвета дает разрешение на передвижение водителей по территории края. Получить такой документ смогут только работники жизнеобеспечивающих предприятий из утвержденного списка. Отмечается, что красный документ также смогут получить граждане при необходимости решений особо важных вопросов жизни.

Зеленый пропуск означает, что вы беспрепятственно сможете передвигаться по Сочи. Их также смогут получить работники предприятий, занесенных в утвержденный список.

Для того, чтобы получить красный и зеленый пропуска, сочинцам, работающим в организациях, попавших в список, необходимо обратиться в администрацию города-курорта. Стоит отметить, что заявки на получение красных пропусков администрация муниципалитета передаст в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Отметим, чтобы ходить по Сочи пешком и пользоваться общественным транспортом, нужно иметь приказ от организации, который подтверждает необходимость присутствия на работе.

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