«На улице почти никого»: Сочи и Краснодар намного опередили Москву по «индексу самоизоляции»

Компания «Яндекс» с начала введения в стране особых мер безопасности в связи с коронавирусом, публикует на главной странице ресурса так называемый «рейтинг самоизоляции», который показывает, как в разных городах и регионах России люди соблюдают карантинный режим.

Градация при этом варьируется от 1 до 5, где «пятерка» означает полное отсутствие людей на улице. По состоянию на 8 утра 2 апреля показатель для Сочи составил 4,3 , как и для Краснодара. По градации Яндекса это означает ,что «на улицах городов почти пусто».

Дезинфекция в Сочи. Фото пресс-службы администрации

В этом курорт и столица края существенно отличаются, например, от Москвы, где людей на улицах заметно больше - индекс самоизоляции составляет утром всего 3,7.

В «Яндексе» подчеркивают, что рейтинг нельзя считать абсолютно точным, однако он довольно эффективно показывает тенденции общественного поведения во время карантинных мер. Данные составлены по показателям режима работы приложений и сервисов компании.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи с 31 марта по 5 апреля действует карантинный режим. В городе сформированы более 70 мобильных «отрядов самоконтроля», которые направляются по маршрутам патрулирования.

Фото пресс-службы администрации Сочи

В основном, группы уделяют внимание трём направлениям. Они ведут мониторинг на объектах потребительской сферы и индустрии гостеприимства, а также контролируют соблюдение карантина жителями и гостями курорта.