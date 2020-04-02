2020-04-02T10:03:05+03:00
Общество

«На улице почти никого»: Сочи и Краснодар намного опередили Москву по «индексу самоизоляции»

«Яндекс» разработал сервис, следящий за поведением людей во время карантина
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Центр Сочи. Фото пресс-службы администрацииЦентр Сочи. Фото пресс-службы администрации
Изменить размер текста:

Компания «Яндекс» с начала введения в стране особых мер безопасности в связи с коронавирусом, публикует на главной странице ресурса так называемый «рейтинг самоизоляции», который показывает, как в разных городах и регионах России люди соблюдают карантинный режим.

Градация при этом варьируется от 1 до 5, где «пятерка» означает полное отсутствие людей на улице. По состоянию на 8 утра 2 апреля показатель для Сочи составил 4,3 , как и для Краснодара. По градации Яндекса это означает ,что «на улицах городов почти пусто».

Дезинфекция в Сочи. Фото пресс-службы администрации

Дезинфекция в Сочи. Фото пресс-службы администрации

В этом курорт и столица края существенно отличаются, например, от Москвы, где людей на улицах заметно больше - индекс самоизоляции составляет утром всего 3,7.

В «Яндексе» подчеркивают, что рейтинг нельзя считать абсолютно точным, однако он довольно эффективно показывает тенденции общественного поведения во время карантинных мер. Данные составлены по показателям режима работы приложений и сервисов компании.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи с 31 марта по 5 апреля действует карантинный режим. В городе сформированы более 70 мобильных «отрядов самоконтроля», которые направляются по маршрутам патрулирования.

Фото пресс-службы администрации Сочи

Фото пресс-службы администрации Сочи

В основном, группы уделяют внимание трём направлениям. Они ведут мониторинг на объектах потребительской сферы и индустрии гостеприимства, а также контролируют соблюдение карантина жителями и гостями курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Новороссийске во время пандемии не отключат воду
МТС приглашает на концерт питерской поп-рок-группы
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 2 апреля 2020 года: подтвержден еще один новый случай
На Кубани предприниматели и местные жители получат право на кредитные каникулы
В Краснодаре участники ДТП устроили драку
В Белореченском районе после пожара в гараже нашли тело мужчины
В мэрии Сочи намерены поддержать малый и средний бизнес
Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 2 апреля 2020: новых заболевших COVID-19 не выявлено
В Краснодаре приставы взыскали двухмиллионный долг по зарплате
На Кубани задержали мужчину, который перевозил более 100 литров алкоголя
В Апшеронске парня осудят за кражи и хранение конопли
В Краснодарском крае арендаторам предоставят отсрочку по платежам
На Кубани тысячи медиков прошли обучение по коронавирусу
61-летнего жителя Ставрополя накажут за нарушение режима самоизоляции в Краснодаре
На Кубани медики-инфекционисты получат прибавку к зарплате
В Геленджике перекрыт въезд в город
Карантин в Краснодарском крае: 104 человека нарушили режим самоизоляции
В Сочи полицейские приносят ветеранам продукты
Карантин в Краснодарском крае: Краевая инфекционка переходит в режим госпиталя
«Он угрожал облить меня кислотой»: В Сочи женщина заявила в полицию на своего знакомого
В Сочи стартовал новый волонтерский проект «МореПомощи.рф»
Мэр Сочи поручил внимательно отслеживать уровень цен на продукты
В Крымске под суд пойдет 48-летний мужчина расправившийся с другом
Хард-рок в стиле digital — видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
Карантин в Краснодарском крае: автозаправки работают штатно
В Сочи выписан из больницы еще один победивший коронавирус пациент
ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты предпринимателям
МТС поможет с пользой провести время дома