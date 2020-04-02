Кредитные каникулы в Краснодарском крае из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

Накануне Госдума оперативно приняла закон, дающий частным лицам, предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на отсрочку. Правда, получат передышку не все. Рассказываем, кто из жителей региона и как может получить кредитные каникулы в Краснодарском крае из-за коронавируса.

Кто может получить кредитные каникулы в Краснодарском крае

Итак, право на каникулы есть не у всех желающих, а только у тех, кто действительно пострадал из-за коронавируса. Словом, если нынешняя ситуация отразилась на вашем кошельке.

Получить отсрочку смогут:

- клиенты, которые на данный момент лечатся от коронавируса, находятся на карантине после прибытия из-за границы или контактирования с зараженными;

- заемщики, которые находятся в отпуске без сохранения заработной платы или потеряли работу в результате сокращения, вызванного пандемией;

- клиенты банка, у которых месячный доход сократился на 30% и больше по сравнению со среднемесячной за прошлый год. Например, обычно вы получали 40 тысяч рублей, а сейчас меньше 28 тысяч.

Кредитные каникулы жители Краснодарского края могут получить на срок до шести месяцев. В этот период людям не будут начисляться штрафы и пени, с них не могут требовать досрочных выплат, не допускается также обращение взыскания на предмет залога или ипотеки.

– Принятый госдумой закон о праве пострадавших из-за коронавируса граждан и предпринимателей на кредитные каникулы позволит стабилизировать их финансовое состояние в условиях падения спроса на товары, работы и услуги. Часть кредитных платежей может быть также направлена на выплаты сотрудникам и уплату обязательных платежей» – прокомментировали в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Как получить отсрочку физическим лицам в Краснодарском крае

Кстати, все вопросы можно решить в условиях карантина, не выходя из дома. Для этого обратитесь на горячую линию своего банка или задайте вопрос менеджеру в чате мобильного приложения. Отправить заявление, а также пакет сканированных документов (справка о доходах, выписка из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности) можно по электронной почте.

- Банк может запросить документы, подтверждающие факт снижения доходов, который заемщик должен предоставить в течение 90 дней с момента обращения, но до 30 сентября 2020 года, - уточняют в администрации региона. - Заявление будет рассмотрено в течение пяти дней.

Если после истечения срока соответствующие документы не будут предоставлены, то тогда жестких мер уже не избежать.

Подробно с условиями кредитных каникул, а также с перечнем необходимых для оформления данной услуги документов можно ознакомиться на официальном сайте банка.

КОНКРЕТНО

Сбербанк

Банк готов в индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы жителям края до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек.

- Для этого нужно подать заявку на реструктуризацию, выбрав вариант с отсрочкой погашения (кредитные каникулы). Подача заявки доступна онлайн. Понадобится предоставить подтверждающий документ, - говорят представители банка. - Срок рассмотрения заявок на реструктуризацию составляет до 10 рабочих дней.

Консультацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-200-8-200.

Альфа-Банк

В середине апреля банк также запустит программу помощи клиентам, пострадавшим от пандемии.

- Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными, - уточняют в банке. - Также можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, но с условием ежемесячного погашения процентов.

Передышка будет доступна только для тех, у кого нет просроченных платежей по текущим кредитам.

Для получения отсрочки по кредиту наличными достаточно будет нажать кнопку «Кредитный карантин» в мобильном приложении Альфа-Банка, а в случае ипотеки написать в чат или просто позвонить в контакт-центр банка: 8-800-2000-000.

ВТБ

В банке готовы предоставить кредитные каникулы до трех месяцев.

- На первом этапе отсрочка возможно для кредитов наличными и ипотеки, - рассказывают в банке. - В дальнейшем банк намерен распространить условия действия программы на другие типы кредитов физлиц.

Чтобы оформить отсрочку, необходимо отправить все подтверждающие документы (скан/фото больничных листов/заграничного паспорта с отметкой о пересечении границы) на электронную почту ourcard@vtb.ru. Для обработки заявки необходимо указать в письме ваше полное ФИО, дату рождения, а также кредит, по которому хотите подключить услугу. После подключения услуги вам направят смс-сообщение.

Консультацию можно получить по телефону: 8-800-100-24-24.

Какую помощь получит бизнес в Краснодарском крае

Из-за коронавируса переживают трудности также малые и средние предприятия. Они также смогут получить кредитные каникулы. Перечь отраслей, которые максимально пострадали от пандемии, в ближайшее время определит правительство.

Банк России считает целесообразным поддержать кредитование организаций малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма, гостиничного бизнеса. Поддержку также предлагается распространить на организации общепита, сферы искусства, развлечений, спорта и отдыха, деятельность по организации выставок и конференций, образовательные услуги, стоматологическую практику и розничную торговлю непродовольственными товарами. Словом, все те предприятия, которые были вынуждены закрыться.

ЦБ предлагает банкам не ухудшать оценку качества обслуживания долга до 30 сентября, вне зависимости от оценки финансового положения заемщика.

В перечень рекомендуемых отраслей также вошла деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных зданий и помещений, таких как выставочные залы и торгово-развлекательные площади.

По кредитам для этих отраслей, реструктуризированным из-за пандемии, ЦБ предлагает банкам не ухудшать оценку качества обслуживания долга до 30 сентября, вне зависимости от оценки финансового положения заемщика.

КОНКРЕТНО

Альфа-Банк

Для бизнеса, который оказался под ударом в связи с пандемией коронавируса, запустили пакет антикризисных мер. Он включает в себя полный набор сервисов, необходимых для расчетов с контрагентами и управления выручкой, включая бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета.

- Бесплатный счет для бизнеса можно оформить до 17 мая 2020 года, - уточнили в банке. - Кроме того, компании, работающие в сфере туризма и организации конференций и выставок, получат бесплатное обслуживание счета.

Альфа-Банк дает «передышку» длительностью в 3 месяца.

- По кредитованию малого и среднего бизнеса, мы готовы рассмотреть предоставление «кредитных каникул» предпринимателям и компаниям, чей бизнес пострадал от ситуации с коронавирусом, - говорят представители банка. - Отсрочка предоставляется в индивидуальном порядке.

ВТБ

Этот банк начал предоставлять беспроцентные краткосрочные кредиты малому бизнесу, например, на выплату заработной платы сотрудникам.

- Кредиты идут на срок до 6 месяцев, - уточняют в банке. - Рассмотрение происходит всего 1 день, при этом потребуется минимальный пакет документов.

Открытие

Банк уже принимает заявки на получение отсрочки кредитных платежей. Каникулы для бизнеса будут действовать с апреля по июнь 2020 года.

- Первый пакет мер поддержки банка распространяется на кафе и гостиницы, фитнес-клубы, кинотеатры, детские развивающие центры и другие компании сегментов спорта, отдыха и развлечений, а также заведения дополнительного образования и турагентства, - уточняют в банке. - Предлагаем клиентам отсрочку платежей по основному долгу и процентам на три месяца без проведения финансового анализа деятельности.

Консультацию можно получить по телефону контакт-центра: 8-800-444-4400.

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