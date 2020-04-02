2020-04-02T16:38:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Рекомендации для мусульман в Адыгее по бракосочетаниям и похоронам в период карантина: не обнимаемся и соблюдаем дистанцию

Рекомендации для мусульман в Адыгее по бракосочетаниям и похоронам в период карантина носят временный характер
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Ирина МИХАЙЛОВАФото: Ирина МИХАЙЛОВА
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Из-за распространения коронавируса в республике Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края ввело ряд ограничений на свадебные и похоронные обряды.

Во-первых, с 1 апреля прием заявлений о заключении религиозного торжества временно остановлен. По уже принятым заявлениям бракосочетания будут проведены.

- Однако к присутствию на церемонии допускаются: жених, невеста, два свидетеля (мужчины), опекун невесты или его представитель, один фото- или видеооператор, - уточняет Муфтият Адыгеи и Кубани.

Что касается похоронных обрядов мусульман, то пожилым людям старше 60 лет рекомендовано воздержаться от посещения.

Тем, кто все же присутствует на похоронах, необходимо соблюдать дистанцию, по возможности избежать рукопожатий, объятий и поцелуев.

- В случае наступления смерти в результате заражения коронавирусом погребение умершего будет осуществляться в особом порядке. Их проведут соответствующие службы, - говорится в сообщении ДУМ Адыгеи и Кубани.

Джаназа-намаз в данном случае будет проводиться на расстоянии от умершего или после окончания захоронения над могилой.

Напомним, по последним данным, общее число заболевших в регионе достигло пяти. С подозрением на коронавирус в республиканской инфекционной больнице находятся 11 человек.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Адыгее закрыли спортзалы и кинотеатры. С 18 марта в регионе запретили мероприятия с участием более 50 человек, закрыли музеи и театры и приостановили работу образовательных учреждений. Закрыли также все мечети. Ограничения будут действовать до 20 апреля.

АЛЛО!

По поручению главы Адыгеи в регионе создали горячую линию по номеру: 8-800-200-52-59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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