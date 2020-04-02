«Я только в аптеку и обратно»: как за соблюдением карантина на Кубани наблюдают мобильные группы

Как выяснилось, не все жители Краснодарского края соблюдают введенный губернатором режим карантина. В аптеку и магазин за продуктами и лекарствами – можно, а вот просто пройти по улицам городов и станиц – увы, не рекомендуется до особого распоряжения. И следят за праздным шатанием кубанцев мобильные группы. Это не просто так: особый режим - особый контроль! Лучше всего сейчас остаться дома.

Рейд в Тимашевске.Фото: Виталий КАРНАУХ

Корреспондент «КП»-Кубань» вместе с правоохранителями прошел по городским улицам Тимашевска. В Краснодаре полиция отказала журналистам участвовать вместе с ними в рейдах, сославшись на то, что это не очень безопасно.

Рейд в Тимашевске.Фото: Виталий КАРНАУХ

Вместе с мобильной группой Тимашевска мы проверили, придерживаются ли люди распоряжения не выходить из дома.

На часах - пять вечера. В это время обычно многие выходят на прогулки: детвора с мячами, мамочки с колясками, спортсмены на стадионах, пенсионеры – просто сидят на лавочках у своих многоэтажек. Но не сейчас. В городах Краснодарского края - карантин. На улицах – редкие души в масках. В основном пожилые, с пакетами в руках.

Рейд в Тимашевске.Фото: Виталий КАРНАУХ

Первой, попавшейся на глаза мобильной группе, стала местная жительница пенсионного возраста, проезжавшая на велосипеде по Мемориальному скверу, что в центре города. Старший участковый, майор полиции Николай Куслий просит женщину остановиться и рассказать, с какой целью выехала из дома.

- За продуктами, - говорит, показывая на белый пакет, который висит на ручке велосипеда. – Маска у меня есть, но в ней неудобно.

И понимая, что без средства индивидуальной защиты сейчас находиться на улице опасно, достала из сумки маску и надела на лицо. Правоохранители поблагодарили женщину за понимание и отпустили с рекомендациями как можно реже выбираться в город.

Рейд в Тимашевске.Фото: Виталий КАРНАУХ

Спустя несколько минут по тому же скверу, только с другой стороны, прошла бабушка. Ей явно уже за восемьдесят – пожилых людей коронавирус не жалеет, на них он накидывается с особым «удовольствием».

Рейд в Тимашевске.Фото: Виталий КАРНАУХ

- В аптеку ходила, - отвечает пенсионерка (тоже без маски) на вопрос старшего участкового. – Вот, бегу домой. У меня сыновья военные, в другом городе служат, звонят мне. Так что о ситуации с вирусом я знаю.

Рейд в Тимашевске.Фото: Виталий КАРНАУХ

Злостной нарушительницей постановления ее вряд ли назовешь.

- Радует, что большинство людей все-таки сидят дома, - говорит Николай Куслий. – И молодежь в том числе, нет никакого бессмысленного шатания. Из тех, кто ходит, многие в масках.

Рейд в Тимашевске.Фото: Виталий КАРНАУХ

Третьей стала женщина средних лет, выходившая из аптеки. Но, как оказалось, разрешение на передвижение по Тимашевску у нее есть – работает на предприятии, попавшем в список особо важных.

Рейд в Тимашевске.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Всего по району у нас 13 таких групп, это порядка сорока человек, - рассказал корреспонденту «КП»-Кубань» ответственный за правоохранную деятельность муниципалитета Антон Марченко. – В каждой группе состоит представитель полиции, казачества и органа местного самоуправления. Четыре группы работают в разных района города, остальные в сельских поселениях района. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками, цели и задачи перед ними поставлены. Помимо этого, въезды в Тимашевск теперь контролируют сотрудники ГИБДД, у нас стоят 4 поста ДПС.

Рейд в Тимашевске.Фото: Виталий КАРНАУХ

По словам собеседника, мобильные группы в Тимашевске работают с девяти утра до шести вечера. Вопрос о продлении времени рейдов рассматривается.

Маршрутки ходят почти пустыми.Фото: Виталий КАРНАУХ

К слову, общественный транспорт в городе ходит только утром и вечером. По словам начальника пресс-службы райадминистарции Елены Звоновой, жители стараются не передвигаться в маршрутках, пассажиропоток снизился на 90 процентов.

В другом микрорайоне города, Индустриальном, народа на улицах также мало. Когда корреспондент «КП»-Кубань» выезжал с мобильной группой, встретились всего лишь четверо граждан на остановке. Все они – едут в город, кто с работы, а кто в аптеку в поисках необходимых медикаментов.

На въездах в город стоят посты ДПС.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Ведем разъяснительную работу с людьми по поводу карантина, наша задача состоит в том, чтобы донести до людей всю серьезность ситуации. К счастью, на 90 процентов улицы пустые. Есть, конечно, кто повылазил с теплом, но в основном, те, кого встречаем, идут в магазины, - рассказал атаман Тимашевского городского казачьего общества Василий Гайло.

На въездах в город стоят посты ДПС.Фото: Виталий КАРНАУХ

Такие рейды мобильных групп продолжатся до особого указания о снятии режима карантина в Краснодарском крае.

Глава района Андрей Палий говорит, что власти таким образом не ограничивают свободу, а делают все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции.

- Ограничительные меры – это не самоцель, не желание наказать. Главное ведь – сберечь жизни и здоровье людей. Если действия одного человека могут нести угрозу сотням и тысячам, то действовать необходимо решительно. С коллективной безответственностью нужно заканчивать, - заявил Андрей Палий корреспонденту «КП»-Кубань».

По словам главы муниципалитета, нужно лишь некоторое время потерпеть. И тогда кубанцам обязательно удастся победить угрозу.