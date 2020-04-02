2020-04-02T18:57:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители Кубани продолжают жарить шашлыки, находясь на карантине

В Краснодарском крае ввели строгий режим из-за угрозы коронавируса, но не все это до сих пор осознали [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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В Краснодарском крае с 31 марта введен строжайший карантин: в регионе фиксируется 22 заболевших коронавирусом и, по словам медиков, это далеко не предел. В полночь сегодня, 2 апреля, передвигаться по территории Кубани можно будет только при наличии специального пропуска на лобовом стекле автомобиля или справки в кармане от работодателя.

К таким жестким, а местами и жестоким (штрафы за несоблюдение превышают в несколько раз размер средней зарплаты) мерам привело то, что в первый же день вынужденных каникул, в субботу 28 марта, сразу после тревожного обращения президента к народу, многие жители страны отправились на пикники и к морю.

Но местами шашлычную вакханалию не остановил и карантин. Пока большая часть запертых в своих квартирах жителей Краснодарского края слушали сообщение о продлении всеобщей изоляции, другие вновь отправились к мангалам.

В карантин жители Кубани продолжают жарить шашлыки.Ева МУР

- В краснодарском крае объявлен карантин, в связи с этим из дома можно выходить в 5 случаях. Жарка шашлыков в эти 5 пунктов не входят, - обратилось руководство товарищества собственников жилья, в котором было зафиксировано нарушение.

И пригрозило в следующий раз вызвать наряд полиции, если посиделки продолжатся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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