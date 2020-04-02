Жители Кубани продолжают жарить шашлыки, находясь на карантине

В Краснодарском крае с 31 марта введен строжайший карантин: в регионе фиксируется 22 заболевших коронавирусом и, по словам медиков, это далеко не предел. В полночь сегодня, 2 апреля, передвигаться по территории Кубани можно будет только при наличии специального пропуска на лобовом стекле автомобиля или справки в кармане от работодателя.

К таким жестким, а местами и жестоким (штрафы за несоблюдение превышают в несколько раз размер средней зарплаты) мерам привело то, что в первый же день вынужденных каникул, в субботу 28 марта, сразу после тревожного обращения президента к народу, многие жители страны отправились на пикники и к морю.

Но местами шашлычную вакханалию не остановил и карантин. Пока большая часть запертых в своих квартирах жителей Краснодарского края слушали сообщение о продлении всеобщей изоляции, другие вновь отправились к мангалам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="400" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/770497" frameborder="0"></iframe> В карантин жители Кубани продолжают жарить шашлыки.Ева МУР

- В краснодарском крае объявлен карантин, в связи с этим из дома можно выходить в 5 случаях. Жарка шашлыков в эти 5 пунктов не входят, - обратилось руководство товарищества собственников жилья, в котором было зафиксировано нарушение.

И пригрозило в следующий раз вызвать наряд полиции, если посиделки продолжатся.

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