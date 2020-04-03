2020-04-02T18:34:21+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 3 апреля 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 3 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы администрации СочиФото пресс-службы администрации Сочи
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Фото пресс-службы администрации Сочи

Фото пресс-службы администрации Сочи

На курорте из инфекционной больницы выписан второй по счету переболевший COVID 19 .

На сегодняшний день в изолированных боксах сочинской инфекционной больницы находятся 7 человек.

Ещё одна пациентка, у которой в Сочи был диагностирован коронавирус, сейчас находится на лечении в Москве.

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Сочи не выявлено.

На наблюдении в обсерваторе в Сочи находятся 53 человека. Их состояние здоровья врачами оценивается, как удовлетворительное. Температура тела у находящихся в обсерваторе нормальная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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