Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 3 апреля 2020: передвижение без пропуска на автомобиле запрещено

Карантин в Краснодарском крае: выписан первый штраф в 15 тысяч рублей 00:00 00:00

Предлагаем вашему внимаю последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 3 апреля. В городе с 31 марта введен карантин, который действует до 5 апреля. Однако губернатор Краснодарского края рассказал о планах продлить карантин еще на неделю до 12 апреля. Также до 30 апреля президентом объявлены нерабочие дни.

С 3 апреля передвижение по Краснодару без пропуска на автомобиле будет невозможно. Оформить документ могут только руководители организаций для своих сотрудников через официальный сайт администрации.

Передвижение по городу запрещено для всех, кроме работников экстренных и коммунальных служб, предприятий жизнеобеспечения. С собой у них должен быть приказ о необходимости выйти на работу. Из дома можно выходить ненадолго, чтобы вынести мусор, выгулять собаку, купить продукты и лекарства. Продуктовые магазины и аптеки работают в обычном режиме.

За нарушение карантина предусмотрены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей для граждан. За его соблюдением следят на карантинных постах, а также патрули, состоящие из сотрудников полиции, Росгвардии, казаков. Патрули проверяют законность работы торговых точек, обследуют пешеходные маршруты.

Всего безопасность граждан в Краснодаре обеспечивают более 500 сотрудников полиции, 150 сотрудников Росгвардии, 110 казаков.

- Продуктовые магазины, аптеки и АЗС работают в прежнем режиме без ограничений. На складах — достаточный запас продуктов питания, на нефтебазах есть необходимый запас бензина, - заверяют в администрации Краснодара.

На 3 апреля в инфекционной больнице Краснодара находятся 10 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, еще двое уже вылечились и были выписаны.

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