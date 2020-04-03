2020-04-02T22:02:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 3 апреля 2020: передвижение без пропуска на автомобиле запрещено

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 3 апреля 2020 года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Коронавирус в Краснодаре, последние новостиКоронавирус в Краснодаре, последние новостиФото: Виталий ТИМКИВ
Изменить размер текста:

Карантин в Краснодарском крае: выписан первый штраф в 15 тысяч рублей

00:00
00:00

Предлагаем вашему внимаю последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 3 апреля. В городе с 31 марта введен карантин, который действует до 5 апреля. Однако губернатор Краснодарского края рассказал о планах продлить карантин еще на неделю до 12 апреля. Также до 30 апреля президентом объявлены нерабочие дни.

С 3 апреля передвижение по Краснодару без пропуска на автомобиле будет невозможно. Оформить документ могут только руководители организаций для своих сотрудников через официальный сайт администрации.

Передвижение по городу запрещено для всех, кроме работников экстренных и коммунальных служб, предприятий жизнеобеспечения. С собой у них должен быть приказ о необходимости выйти на работу. Из дома можно выходить ненадолго, чтобы вынести мусор, выгулять собаку, купить продукты и лекарства. Продуктовые магазины и аптеки работают в обычном режиме.

За нарушение карантина предусмотрены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей для граждан. За его соблюдением следят на карантинных постах, а также патрули, состоящие из сотрудников полиции, Росгвардии, казаков. Патрули проверяют законность работы торговых точек, обследуют пешеходные маршруты.

Всего безопасность граждан в Краснодаре обеспечивают более 500 сотрудников полиции, 150 сотрудников Росгвардии, 110 казаков.

- Продуктовые магазины, аптеки и АЗС работают в прежнем режиме без ограничений. На складах — достаточный запас продуктов питания, на нефтебазах есть необходимый запас бензина, - заверяют в администрации Краснодара.

На 3 апреля в инфекционной больнице Краснодара находятся 10 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, еще двое уже вылечились и были выписаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вениамин Кондратьев о продлении карантина в Краснодарском крае: Пойдем еще на одну неделю

Губернатор Кубани отметил, что ситуация в регионе достаточно стабильна и всплесков заболеваемости коронавирусной инфекцией не зафиксировано, однако ограничения, скорее всего, продлят (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Передвижение по Краснодару на машине в период карантина: кому разрешены поездки и куда
Поезда Керчь — Анапа приостановили до 14 апреля
Житель Адыгеи после общения с "сотрудником" банка потерял 50 тысяч рублей
Огнем объяты 16 тысяч квадратов: Пожар в лесу Новороссийска тушат больше четырех часов
Продление нерабочей недели в Краснодаре: до какого числа будет действовать карантин
На выезде из Сочи в Абхазию таможенники изъяли у водителя 3,5 миллиона спрятанных рублей
"Я блины так пекла": 27-летнюю сочинку чуть не зарезал парень, но она его не сдала
В Новороссийске загорелся лес
На Кубани осудили мужчину, который скрывался от уголовного розыска больше 10 лет
В Сочи на почве коронавируса активизировались мошенники
Кубанские парламентарии согласовали инициативы для внесения на Конференцию ЮРПА
На Кубани за нарушение карантина оштрафовали 16 человек
На Кубани появились новые случаи мошенничества, связанные с коронавирусом
Патрули на улицах Сочи проверили за день 1500 человек
В Краснодаре задержали серийного вора из Казахстана