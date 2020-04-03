«Хоть отдохнет от людей»: парк Краснодар во время карантина безлюден и молчалив

Подходящая к концу первая апрельская неделя и последующая за ней объявлены в Краснодарском крае карантинными. Виной – слишком стремительное распространение нового вида коронавируса. Благо, Кубань этот «верзила» милует – в регионе всего 17 заболевших, 10 из них в Краснодаре, 7 – в Сочи. Четверых уже выписали с успешно пройденным лечением.

Пройти по парку в ближайшее время не удастся никому.Фото: Александр РАЙКО

Закрыты все парки, скверы, кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры, детские центры – все места, где наблюдается большое скопление людей.

Пройти по парку в ближайшее время не удастся никому.Фото: Александр РАЙКО

Парк «Краснодар» на Восточно-Кругликовской также не стал исключением. Уже несколько дней «детище» Сергея Галицкого закрыто. Краснодарцы еще до введения режима карантина гадали, каким образом власти огородят парк. Но вопрос вскоре решился: дорожки перекрыли заборами и лентами.

Пройти по парку в ближайшее время не удастся никому.Фото: Александр РАЙКО

В соцсетях пишут, что парк, ставший за совсем короткий промежуток времени одним из самых популярных мест в городе, наконец-то отдохнет от людей.

Пройти по парку в ближайшее время не удастся никому.Фото: Александр РАЙКО

Картина в самом парке безлюдна и молчалива. Пару дней назад там еще можно было увидеть редких прохожих, а сегодня уже не встретить и их. Все краснодарцы сидят по домам, следуя губернаторскому распоряжению.

Пройти по парку в ближайшее время не удастся никому.Фото: Александр РАЙКО

Пройти по парку в ближайшее время не удастся никому.Фото: Александр РАЙКО

Пройти по парку в ближайшее время не удастся никому.Фото: Александр РАЙКО

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