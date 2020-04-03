2020-04-03T11:31:02+03:00
Общество

«Он плакал и мешал отдыхать»: Мать с любовником убили годовалого малыша толкушкой

Полицейским женщина сказала, что малыш упал с дивана
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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27-летняя Марина Васильева (имя изменено) из Сочи развелась с мужем. На руках у нее остались трое детей. Но вместо того, чтобы заниматься ими, женщина искала любовных приключений.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Через интернет она познакомилась с 19-летним жителем станицы Удобная, Отрадненского района и решила переехать к нему. При этом Марина оставила одного ребёнка с бабушкой в Сочи, а второго - Ставрополе с отцом. А самого младшего – годовалого Дмитрия (имя изменено) взяла с собой, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

31 марта около 5 утра станичный фельдшер заявил, что приехал по вызову и обнаружил труп годовалого ребёнка. По словам матери, 27-28 марта малыш упал с дивана и повредил ногу, в ночь на 31 марта он якобы снова упал. Медики зафиксировали у мальчика кроме перелома ноги следы черепно-мозговых травм.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

По версии следствия, мужчина несколько раз ударил ребенка по голове металлической толкушкой, а женщина - палкой. Обвиняемые признались, что малыш долго плакал и мешал им отдыхать. Ночью мать со своим другом обнаружили, что мальчик не дышит и вызвали скорую помощь.

- В отношении женщины и ее сожителя возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в причинении телесных повреждений годовалому мальчику, повлекшему его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении обвиняемых судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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