Операторы наружной рекламы разработали план спасения отрасли и обращаются за поддержкой к государству

В условиях глобального падения рынка, на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса, Out-of-home оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей рынка. Gallery и другие операторы города Краснодара: ООО «Арт Сайд», ООО «Медиатрон», ООО «РАГ МЕДИА-ТРОН», ИП Губенко Роман Владимирович , ИП Губенко Маргарита Анатольевна призывают власти освободить их от платы за эксплуатацию рекламных конструкций до конца 2020 года, которая угрожает поставить бизнес на грань банкротства.

Власти ряда регионов уже пошли навстречу бизнесу и разрабатывают антикризисный план поддержки отрасли.

Компании и десятки тысяч сотрудников, которые более 25 лет развивают индустрию наружной рекламы и российский бизнес, оказались перед лицом самого сложного кризиса за всю историю рекламного рынка в стране. Наряду с авиа- и туристическими компаниями, HoReCa (гостинично-ресторанным бизнесом), отрасль аутдор оказалась в числе наиболее пострадавших от последствий резкого изменения и сокращения потребительского спроса, сокращения рекламных бюджетов и падения рекламной выручки.

Проблема коснулась не только российского рынка: по оценкам отраслевого объединения Outsmart и оператора Clear Channel UK, с началом всеобщего карантина в Европе затраты на OOH-рекламу сократились на 75%, а весь медиарынок в апреле сократится на 50%; падение затрат на OOH-рекламу в Китае в январе, с введением жесткого карантина, составило 90%.

В этих условиях операторы наружной рекламы уже обратились к федеральным и региональным властям с призывом принять безотлагательные меры поддержки, которые снизят налоговую нагрузку на компании, в условиях стагнации рынка и потери значительного числа рекламодателей. В ряде регионов (Казань) компании были услышаны и получили заверения о поддержке.

Никакие экономические интересы не могут быть поставлены выше здоровья и жизни людей. Ситуация усугубляется с каждым днем, пик развития COVID-19 еще не пройден, а Москва и большинство регионов уже живут в режиме самоизоляции – людям запрещено покидать место жительства без крайней необходимости. Возможно введение еще более строгих ограничительных мер.

Поддерживая государство и борьбу с растущей эпидемией COVID-19, операторы вместе с тем подчеркивают, насколько негативно ограничения всеобщего режима самоизоляции и отмены транспортного сообщения сказываются на развитии экономики. Сотни предприятий и компаний, на которых трудоустроены сотни тысяч людей, сегодня вынужденно простаивают, оказавшись на грани банкротства и коллапса целых индустрий.

Каждый день Правительством РФ принимаются новые меры для поддержки малого и среднего бизнеса бизнеса на федеральном уровне. Отрасль наружной рекламы является одной из самых пострадавших: клиенты, экономя деньги, массово отказываются от размещений. Последствия для отрасли ожидаются беспрецедентными в новейшей истории России.

Массовые отказы от рекламы происходят не только по причине тяжелой финансовой ситуации компаний-рекламодателей, но и незаинтересованности в наружной рекламе – аутдор не может работать в условиях отсутствия потребителей рекламы на улицах городов. Только за двухнедельный период с 17 по 31 марта от размещения наружной рекламы отказались компании из сферы культурно-массовых развлечений (кинотеатры, концерты, конференции, выставки, форумы), ритейлеры (производители и продавцы одежды), спортивных товаров, автомобилей, представители туристической отрасли, авиаперевозчики, представители ресторанного рынка, бытовых услуг.

Несмотря на отсутствие финансовых поступлений за операторами сохраняется обязанность по перечислению в бюджет платы за право эксплуатации рекламных конструкций, и обязанность по постоянному ежедневному поддержанию их безопасности, налоговые и страховые обязательства.

Полные отказы десятков крупнейших рекламодателей от наружной рекламы в апреле – мае 2020 года стали причинами колоссальных убытков отрасли OOH.

В качестве возможного решения операторы наружной рекламы просят освободить их от платы за право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций до конца 2020 года, начиная с 1 апреля 2020 года, аналогично освобождению от платы за аренду государственного и муниципального имущества в соответствии с мерами поддержки, принятыми Президентом и Правительством РФ.

Как отметила Генеральный директор Gallery Мария Комарова в обращении компании к федеральным и региональным властям, мэрам городов и губернаторам, ситуация в отрасли на данный момент уже критическая. Непринятие мер поддержки в период простоя рекламных конструкций и снижения выручки в отрасли наружной рекламы может привести к полному дефолту по платежам в бюджеты, последующим расторжениям договоров и демонтажу рекламных конструкций, массовой безработице в отрасли наружной рекламы и смежных отраслях.