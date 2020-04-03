Волонтеры в Краснодаре в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо

Во время карантина на Кубани многим требуется помощь. Волонтеры в Краснодаре в период коронавируса поддерживают людей, покупают продукты, лекарства, средства личной гигиены. В основном в заботе нуждаются пожилые люди, малоимущие семьи, маломобильные граждане.

Все они могут обратиться за помощью на номер горячей линии по единому бесплатному номеру 8(800)200-74-37.

– Люди старше 65 лет смогут оставить заявку на доставку продуктов и безрецептурных лекарственных препаратов. Заявки передаются по территориальной принадлежности в комплексные центры социального обслуживания населения, – сообщают в министерстве труда и соцразвития региона.

Кроме того, работает федеральная линия для поддержки пожилых и маломобильных граждан по номеру 8(800) 200-34-11.

Как стать волонтером?

Волонтеры в Краснодаре могут помочь в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем и в организации работы региональных штабов. Добровольцы могут поддерживать пожилых и онлайн с помощью видеосвязи, оказывать юридическую, психологическую и другую помощь.

Самый простой способ – зарегистрироваться на федеральном сайте мывместе2020.рф. Там опубликованы вакансии для волонтеров. После регистрации нужно пройти онлайн-обучение и начать помогать нуждающимся.

КСТАТИ

Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонки принимаются по телефонам 8(918)431-02-78, 8(918)431-04-37.