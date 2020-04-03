2020-04-03T17:12:30+03:00
Общество

Марафон хороших дел с «Комсомолкой»

Сообщайте о том, как и чем готовы помочь во время карантина жителям Кубани, на наш редакционный Whatsapp +7 908 689-80-08
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Фото со страницы Нины Шилоносовой в Фейсбук. https://www.facebook.com/ShilonosovaNVФото со страницы Нины Шилоносовой в Фейсбук. https://www.facebook.com/ShilonosovaNV
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Сейчас, когда вся Кубань ушла на карантин, когда запрещено выходить из дома, а передвигаться по улицам городов и станиц можно только имея специальный пропуск, "Комсомолка" запускает "Марафон хороших дел".

Мы совершенно бесплатно предоставляем свою площадку для тех, кто работает в это непростое время - из дома, из офиса - да откуда угодно! Для тех, кто готов помогать людям, кому есть что предложить, чтобы в это непростое время скрасить режим самоизоляции.

Если вы готовы развозить лекарства и продукты жителям Кубани - сообщайте об этом нам! Если вы предприниматель и нуждаетесь в поддержке - смело пишите! А может, вы шьете на дому так нужные сейчас маски и готовы поделиться ими с жителями Кубани - не забывайте сообщать нам.

Наш "Марафон хороших дел" для тех, кто готов помогать, консультировать, разъяснять! Он для тех, кто нуждается в помощи, поддержке, совете в это непростое время. Он в том числе и для предпринимателей, которые сейчас несут большие потери, но мы можем им помочь!

Мы расскажем ваши добрые (и не очень) истории, поддержим предпринимателей и самозанятых! Пишите нам на редакционный Whatsapp +7 -908-689-80-08.

Все ваши сообщения мы будем публиковать у себя на сайте и в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали о вас! Для этого создаем специальную тему на kp.ru - "Марафон хороших дел".

Именно здесь будут генерироваться все жалобы, вопросы, пожелания, сообщения о помощи и данные тех, кто готов помогать и предоставлять свои услуги.

Давайте помогать друг другу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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