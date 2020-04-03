2020-04-03T17:58:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Медицинские маски в аптеках Краснодара: где можно найти и что делать, если нет в продаже

Отыскать медицинские маски в аптеках Краснодара практически невозможно
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Маски в аптеках Краснодара стали исчезать еще в февралеМаски в аптеках Краснодара стали исчезать еще в февралеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти Краснодарского края в конце марта сообщили закупке 500 тысяч масок. Однако найти такое средство обычным гражданам почти невозможно. Медицинские маски в аптеках Краснодара отсутствуют уже больше месяца.

Сначала в аптеках пеняли на введенные ценовые ограничения и дороговизну у поставщиков, а потом маски исчезли совсем. На сегодняшний день ситуация кардинальным образом не изменилась.

- Про маски уже даже не спрашивают, все знают, что их нет, - разводит руками провизор в ближайшей аптеке, которую можно посетить во время карантина.

Возникает вопрос – куда же ушли 500 тысяч масок, приобретенные за бюджетные средства? Ответ оказался прост.

– Индивидуальные средства защиты получили все службы, которые будут контактировать с людьми, находящимися на карантине и в самоизоляции. Это работники соцслужб, волонтеры, казаки, полиция, – сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

В Краснодаре при этом осталось только 90 тысяч масок – остальные разошлись по другим городам и районам.

К пошиву масок для лица приступили на 11 швейных фабриках края, но до аптечных сетей они не успевают доходить, заказы идут в лечебные учреждения и за пределы региона. Что же делать, если в аптеках нет медицинских масок?

Поиск предложений на досках объявлений также успехом не увенчался, есть только предложения многослойных тканевых повязок для лица от частных ателье, стоимостью от 150 рублей.

Можно не тратить деньги и смастерить маску самому из бинта. Отлично подойдет стандартный бинт шириной 14 см. Сверните ткань в четыре слоя, прошейте по краям, прикрепите повязки — маска готова. По такому же принципу можно сделать маску из марли.

Тем временем, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что медицинские маски, ставшие очень популярными во время вспышек коронавируса, необходимо носить только заболевшим людям и врачам.

Более того, здоровым людям они могут навредить, создавая ложное чувство безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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