2020-04-03T20:38:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре: жители краевой столицы засели по домам

Уровень самоизоляции один из самых высоких в стране
Владимир ПАВЛОВ
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Он действует с 30 апреля по 5 марта включительноОн действует с 30 апреля по 5 марта включительноФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Краснодарском крае введен карантин. Он действует с 30 марта по 5 апреля включительно. Есть вероятность, что режим продлят еще на неделю. Все зависит от эпидобстановки.

Если раньше жители региона игнорировали советы сидеть дома, то теперь ситуация иная. Видимо, помогли карантинные меры и запрет на выход и дома под угрозой штрафа в 15 тысяч рублей.

Аналитики Яндекса ведут статистику самоизоляции в крупных городах страны. Максимальный балл равен пяти. Он достигается ночью.

Сейчас самый высокий класс самоизоляции в Москве. За неделю с 30 марта он повысился почти на три балла по сравнению с первой неделей марта, когда город жил обычной жизнью.

В других российских городах уровень самоизоляции тоже вырос, однако не так сильно. В среднем по городам-миллионникам прирост составил 2,5 балла. В пятерку лидеров вошли также Нижний Новгород, Краснодар, Санкт-Петербург и Казань.

- У кубанской столицы индекс, как у Санкт-Петербурга. Они делят третье место - 2,7 балла. Москва – на первом. У столицы три балла. На втором месте Нижний Новгород - 2,8, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» эксперты из Яндекса. – Хуже всего изолируются жители Омска, Новосибирска и Красноярска.

Нетрудно заметить, что все больше россиян остаются дома. Например, во всех городах-миллионниках дороги стали сильно свободнее. В Краснодаре индекс загрузки дорог едва поднимается до одного балла.

- Люди стали гораздо реже строить маршруты для машин и общественного транспорта на картах, - продолжили аналитики. - Количество маршрутов в Москве сократилось в 3,6 раза. В Краснодаре - в два раза.

КСТАТИ

Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонки принимаются по телефонам 8(918)431-02-78, 8(918)431-04-37.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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