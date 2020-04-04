В Краснодаре мобильные группы продолжают патрулировать улицы города

Улицы краевой столицы обходят пешие патрули. В состав специальных групп входят полицейские, росгвардейцы и казаки.

Мобильные группы проверят наличие пропуска у местных жительФото: Виталий ТИМКИВ

Рейды проводятся в спальных районах, парках и скверах. Мобильные группы самоконтроля проводят с гражданами разъяснительную работу.

За нарушение самоизоляции горожанам выписывают протоколыФото: Виталий ТИМКИВ

Также в отношении нарушивших режим карантина полицейские составляют протоколы.

Помимо планового обхода территорий, мобильные группы реагируют на сообщения граждан и данные ЕДДС города о нарушениях.

Местным жителям раздают памятки о правилах поведения во время карантинаФото: Виталий ТИМКИВ

Также правоохранители обращают внимание на то, чтобы предприятия торговли и общественного питания законно работали в условиях карантина.

Рейды проводят в спальных районах и паркахФото: Виталий ТИМКИВ

Напомним, что за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения коронавируса полагается штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей для частных лиц. Для должностных лиц штраф достигает 150 тысяч рублей. А для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Полицейские имеют право проверить удостоверение личности или справку с места работыФото: Виталий ТИМКИВ

В Краснодарском крае карантин объявили с 31 марта. Передвигаться в муниципалитетах можно только по специальным пропускам. Сейчас их выдают только администрации. Чтобы упростить систему выдачи губернатор Кубани поручил исключить дублирование.