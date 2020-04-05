Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 5 апреля 2020: въезд в город закрыт, введены новые пропуска для пешеходов

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 5 апреля. В городе продолжает действовать карантин, объявленный губернатором еще 31 марта. Срок его действия – до 5 апреля, о его продлении официально до сих пор не сообщили, однако есть вероятность, что этот режим будет работать еще одну-две недели.

Во время карантина покидать жилище можно только чтобы посетить ближайшие магазин или аптеку, а также выгулять собаку. Для перемещения по городу по работе требуется специальный пропуск, который выдает местная администрация.

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что с 3 апреля в городе действует новая форма личных спецпропусков на время карантина. Ранее их выдавали руководители предприятий, сейчас — муниципалитеты. При этом уже выданные будут действовать до 12 апреля.

Тем, кто получил пропуск для автомобиля, тому личный пропуск для пешего перемещения получать не нужно. Продуктовые магазины и аптеки продолжают работу в обычном режиме.

Неразбериха с пропусками привела и к появлению мошенников, которые стали предлагать купить заветные бумаги.

- Есть сообщения о том, что в Краснодаре появились объявления о платном приобретении спецпропуска. Это мошенники. Я прошу жителей: если такие предложения поступают - сразу сообщайте в администрацию округа, полицию, прокуратуру. Давайте вместе бороться с мошенниками, которые пытаются так заработать в условиях карантина, нажиться на ситуации, - сказал мэр Евгений Первышов.

На всех въездах в город стоят посты, где разворачивают тех, у кого нет пропусков. Улица Красная в эти выходные не перекрывалась для пешего движения.

Более 800 сотрудников правоохранительных органов и казаков ежедневно патрулируют улицы Краснодара. Они выясняют у прохожих, с какой целью они вышли на улицу и при отсутствии доводов выписывают протоколы, минимальный штраф для нарушителей карантина составляет 15 тысяч рублей.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае не изменилось, их по-прежнему 39, четверо выписаны, двое в тяжелом состоянии. 14 заболевших – жители Краснодара.

Еще по 27 анализам получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии, теперь медики ждут подтверждения или опровержения повторного анализа.