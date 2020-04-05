2020-04-05T15:59:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Два краснодарца устроили концерт на лавочке у подъезда для жителей самоизолированного микрорайона

Парни сыграли на скрипке и гитаре [видео]
Варвара ДЫМ
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Парни устроили концерт на лавочкеПарни устроили концерт на лавочке
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В Краснодарском крае продлили карантин до 12 апреля. Это связано с тем, что количество заболевших коронавирусом растет, и чтобы остановить это - режим строгой самоизоляции сейчас - единственный выход. Да и цифры говорят сами за себя - официально подтвержденных случаев заболевания - 39, еще у 32 человек имеется вероятность того, что их анализы покажут коронавирус. Итого число заболевших в регионе может увеличиться до 72. По данным медиков - пика стоит ждать через 14 дней. В том случае, если люди не останутся дома.

Но так как режим самоизоляции в стране длится уже больше недели, люди, которые сидят дома и строго соблюдают правила, активно придумывают, чем бы себя развлечь.

Двое краснодарцев решили порадовать жильцов своей многоэтажки на улице Солнечной и сыграли для них на скрипке. Правда, не на своем собственном балконе, как это делали музыканты в Москве, например, а спустились на улицу и сыграли на лавочке около подъезда.

- Мы отошли не далее 100 метров от дома, сыграем, и сразу вернемся в квартиру, - сказал один из парней.

Два краснодарца сыграли на скрипке для жителей самоизолированного микрорайона.

- А маски нет, так и в аптеках их нигде нет, - подхватил другой.

Один заводил на скрипке, другой - на гитаре. Вместе у них получился минутный концерт. И сыграв Storm Ванессы Мэй, парни встали и разошлись по домам. Карантин в Краснодаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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