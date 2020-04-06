С ребенком - на улицу: краснодарскую семью лишают жилья из-за долгов по ипотеке

Беда произошла с семьей Морозовых. Со дня на день они могут оказаться на улице из-за просрочки по ипотеке, возникшей после потери работы. Непростая ситуация осложняется еще и тем, что супругам с 8-летним ребенком просто некуда идти. «Однушка» в Юбилейном микрорайоне – их единственное жилье.

- Ипотеку я взяла в мае 2014 года на сумму 1,5 миллиона рублей под 16% годовых на 7 лет (стоимость квартиры - 1,8 миллиона рублей), - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» 40-летняя Наталья Морозова. – Ежемесячно я платила 26 тысяч рублей, а точнее этот платеж удерживали из моей зарплаты. Дело в том, что с 2002 по 2017 годы я работала в «Кубанском универсальном банке», который одновременно являлся и моим кредитором, и работодателем.

В октябре 2016 года 41-летний супруг Натальи Сергей, работавший в уголовно-исполнительной системе, был вынужден уволиться из-за разногласий с руководством. Документы о его увольнении Наталья передала в банк. В это же время у «Кубанского универсального банка» отозвали лицензию. А в феврале 2017-го Наталья попала под сокращение.

Но сидеть дома женщина не стала – ипотеку никто не отменял, потому сразу же зарегистрировалась в Центре занятости.

- Меня официально признали безработной. Моим единственным доходом, пока я не трудоустроилась, было ежемесячное пособие 4 900 рублей. Чтобы решить свои финансовые проблемы, я сама активно искала официальную работу, - продолжает Наталья Морозова. - 3 августа 2017-го я устроилась преподавателем в учебный центр – моя зарплата составляла 12 тысяч рублей. Спустя год я перешла на другую работу - меня приняли в один из банков главным специалистом с окладом 24 тысячи рублей, плюс была еще премия - дополнительно 24 тысячи. А с 16 октября 2018 года, когда стала начальником, получаю уже 50 тысяч.

А вот муж Натальи сейчас занимается грузоперевозками на арендованной машине. В месяц он в среднем получает 28 тысяч рублей. Правда, подтвердить его доход соответствующим образом невозможно, так как работает Сергей неофициально.

- После того, как в сентябре 2018-го мой доход стал стабильным, я направила конкурсному управляющему «Агентству по страхованию вкладов», который появился после банкротства банка, обращение. В нем я просила уменьшить размер ежемесячных платежей и процентную ставку по договору с предоставлением отсрочки оплаты (кредитных каникул), - говорит женщина. - Все это предусмотрено условиями рассмотрения «Агентства по страхованию вкладов» обращений граждан о реструктуризации долга, но я получила отказ. Мотивировали его тем, что они представляет интересы банка-банкрота, в очереди у них стоят другие кредиторы, а я своими действиями я ущемляю их интересы».

Обращалась Наталья и в другие инстанции, но везде получала одинаковый ответ – «обратитесь к конкурсному управляющему».

Спустя четыре месяца женщина получила повестку в суд – представители «Агентства по страхованию вкладов» подали иск с требованием взыскать задолженность и обратить взыскания на заложенное имущество.

- Мне насчитали космическую сумму – 3 миллиона 700 тысяч рублей, это с учетом пени! Если сложить мой основной долг и проценты, то получится 1 миллион 350 тысяч. Сумма в разы меньше, - посчитала Наталья.

Фемида, выслушав обе стороны, согласилась, что цифры завышены и снизил итоговую сумму до 2 037 565 рублей. А залоговую квартиру выставили на торги.

- Не была учтены важные обстоятельства. Например, то, что я была добросовестным заемщиком - 34 месяца своевременно платила по кредиту. Сложности возникли, начиная с марта 2017-го после потери работы. Но я не полностью прекратила платежи, все равно продолжала платить, сколько могла. Но, как снова трудоустроилась, погашала задолженность, вносив уже большие суммы. Все чеки я сохраняла, - продолжает Наталья. - С кредитором я пыталась решить проблему в досудебном порядке, но мне ничего не удалось. Более того, в суде истец не предоставил сведений о погашении части моего долга.

Несмотря на это, Наталья Морозова надеется, что все-таки удастся защитить свои квадратные метры. Она готова выплатить выросший долг. Но для этого ей нужно время.

- К сожалению, из-за всей этой ситуации наша кредитная история с мужем (он был моим поручителем) испорчены, - расстроенно перебирает документы женщина. - Моя мама хотела нам помочь и взять кредит на свое имя, но в силу возраста (ей 70 лет), она получила отказ. Я рассчитала график с учетом всех доходов семьи – за 5 лет мы сможем все погасить. Потому я написала в суд заявление о приостановлении исполнительного производства и предоставлении мне рассрочки. Но в итоге нам дали лишь 6 месяцев... Заплатить больше двух миллионов рублей я просто не успею. А тем временем реализация нашей квартиры продолжается.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- В данной ситуации для Натальи самый лучший вариант – это заключить мировое соглашение с конкурсным управляющим, а далее попросить о возможности реструктурировать долг (изменить условия погашения – Авт.). Кроме того, женщина может написать заявление с просьбой об увеличении срока рассрочки. Чтобы ей дали больше времени на то, чтобы собрать необходимую сумму, например, не 6 месяцев, а год, - говорит «КП» - Кубань» адвокат Валентина Перебякина. – Кроме того, ей может быть дана возможность самостоятельно реализовать свою квартиру, чтобы расплатиться. Но, как показывает практика, суды такие решения выносят крайне редко.