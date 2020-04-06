2020-04-06T10:37:19+03:00
Общество

Над Сочи был совершен воздушный крестный ход

Священники молились об избавлении курорта от вредоносного поветрия – коронавирусной инфекции
Юлия БАРАНОВА
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Фото МУП "Новости Сочи"Фото МУП "Новости Сочи"
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5 апреля в Сочи епископ Сочинский и Туапсинский Герман совершил вертолётный облет со святынями над территорией Большого Сочи. Владыку сопровождали настоятели двух храмов: кафедрального собора святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Андрей Дубровский и собора Архистратига Михаила протоиерей Александр Мензелинцев.

Фото МУП "Новости Сочи"

Фото МУП "Новости Сочи"

Священнослужители взяли с собой икону Спасителя, Иверский образ Пресвятой Богородицы, икону Архистратига Михаила, который считается небесным покровителем Сочи, и ковчежец с частицей святых мощей великомученика и целителя Пантелеимона.

Фото МУП "Новости Сочи"

Фото МУП "Новости Сочи"

Фото МУП "Новости Сочи"

Фото МУП "Новости Сочи"

Фото МУП "Новости Сочи"

Фото МУП "Новости Сочи"

Воздушный крестный ход длился более часа.

Фото МУП "Новости Сочи"

Фото МУП "Новости Сочи"

- Во время воздушного крестного хода совершалось молебное пение об избавлении Сочи от вредоносного поветрия, акафистное пение Пресвятой Богородице и Архангелу Михаилу. Воздушный Крестный ход удалось совершить по инициативе главы города Сочи Алексея Копайгородского, - сообщили в Сочинской епархии.

Фото МУП "Новости Сочи"

Фото МУП "Новости Сочи"

В епархии напомнили, что 5 апреля, в пятое воскресенье Великого поста, в день памяти преподобной Марии Египетской, епископ Герман совершил Божественную литургию во Владимирском соборе.

Фото МУП "Новости Сочи"

Фото МУП "Новости Сочи"

- Богослужение транслировалось онлайн на телеканале «Сочи-24», чтобы верующие, находящиеся в самоизоляции в связи с распространением коронавируса, смогли помолиться со своим архипастырем дистанционно, - добавил представитель Сочинской епархии.

Он уточнил, что литургия святителя Василия Великого служится всего десять раз в году, в том числе – в пять воскресений Великого поста.

По данным пресс-службы мэрии Сочи, онлайн трансляцию службы посмотрели более 4 тысяч сочинцев.

Фото МУП "Новости Сочи"

Фото МУП "Новости Сочи"

- В связи с введением по всей территории Краснодарского края карантинного режима, служба в храме впервые прошла без участия прихожан, - отметили в пресс-службе.

Всего благочиние Сочинской епархии объединяет 35 православных храмов курорта. Отдел церковной благотворительности и социального служения епархии с первых дней самоизоляции организовал помощь тем, у кого нет поддержки родных и близких людей. Пакеты с продуктами и товарами первой необходимости доставляют нуждающимся.

Как сообщалось ранее, 26 марта митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил воздушный крестный ход над Краснодаром и прилегающим к нему территориям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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