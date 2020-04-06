Над Сочи был совершен воздушный крестный ход

5 апреля в Сочи епископ Сочинский и Туапсинский Герман совершил вертолётный облет со святынями над территорией Большого Сочи. Владыку сопровождали настоятели двух храмов: кафедрального собора святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Андрей Дубровский и собора Архистратига Михаила протоиерей Александр Мензелинцев.

Фото МУП "Новости Сочи"

Священнослужители взяли с собой икону Спасителя, Иверский образ Пресвятой Богородицы, икону Архистратига Михаила, который считается небесным покровителем Сочи, и ковчежец с частицей святых мощей великомученика и целителя Пантелеимона.

Фото МУП "Новости Сочи"

Фото МУП "Новости Сочи"

Фото МУП "Новости Сочи"

Воздушный крестный ход длился более часа.

Фото МУП "Новости Сочи"

- Во время воздушного крестного хода совершалось молебное пение об избавлении Сочи от вредоносного поветрия, акафистное пение Пресвятой Богородице и Архангелу Михаилу. Воздушный Крестный ход удалось совершить по инициативе главы города Сочи Алексея Копайгородского, - сообщили в Сочинской епархии.

Фото МУП "Новости Сочи"

В епархии напомнили, что 5 апреля, в пятое воскресенье Великого поста, в день памяти преподобной Марии Египетской, епископ Герман совершил Божественную литургию во Владимирском соборе.

Фото МУП "Новости Сочи"

- Богослужение транслировалось онлайн на телеканале «Сочи-24», чтобы верующие, находящиеся в самоизоляции в связи с распространением коронавируса, смогли помолиться со своим архипастырем дистанционно, - добавил представитель Сочинской епархии.

Он уточнил, что литургия святителя Василия Великого служится всего десять раз в году, в том числе – в пять воскресений Великого поста.

По данным пресс-службы мэрии Сочи, онлайн трансляцию службы посмотрели более 4 тысяч сочинцев.

Фото МУП "Новости Сочи"

- В связи с введением по всей территории Краснодарского края карантинного режима, служба в храме впервые прошла без участия прихожан, - отметили в пресс-службе.

Всего благочиние Сочинской епархии объединяет 35 православных храмов курорта. Отдел церковной благотворительности и социального служения епархии с первых дней самоизоляции организовал помощь тем, у кого нет поддержки родных и близких людей. Пакеты с продуктами и товарами первой необходимости доставляют нуждающимся.

Как сообщалось ранее, 26 марта митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил воздушный крестный ход над Краснодаром и прилегающим к нему территориям.