Люди в «химической» одежде обрабатывают краснодарские подъезды от коронавируса

Больше недели краевая столица живет в условиях карантина. Пока тысячи кубанцев думают, чем бы еще заняться дома, у коммунальщиков сейчас горячая пора. С раннего утра они, вооружившись антисептиками и тряпками, наводят порядок в подъездах. В первую очередь обрабатывают кнопки лифтов и домофонов, дверные ручки, перила.

- Нелегко приходится, - сетует дворник одного из РЭПов Комсомольского микрорайона Ирина. - Сотрудников-пенсионеров отправили на карантин, некоторые коллеги помладше - уборщицы, мастера - также перешли на самоизоляцию. Вот мы и работаем, не покладая рук. Да еще и некоторые жители, проснувшись в обед, выглядывают в подъезд - а запаха хлорки-то нет! Потом звонят в диспетчерскую и жалуются, мол, почему у нас убираются. Хотя запах и не должен оставаться так долго! Мы же рано утром все моем.

Подъезды Краснодара обрабатывает дезсредствамиФото: Егор КУЗНЕЦОВ

Но на днях жители микрорайонов Фестивальный и Гидростроителей всерьез напугались нежданных гостей.

- Своих-то уборщиц мы хорошо знаем! А тут явились непонятные люди в странных «химических» костюмах. Испугалась не на шутку: подумала, неужели у нас в подъезде у кого-то обнаружили коронавирус, вот они и ходят тут и пшикают везде? - рассказывает жительница микрорайона Авиагородок Елена Столбина.

За разъяснениями мы обратились к коммунальщикам. Они успокоили: мол, в дополнение к ежедневной профилактической уборке в многоэтажках проводят еще и такую тотальную дезобработку.

Обработка подъездаФото: Егор КУЗНЕЦОВ

- Мы привлекли специализированные организации, которые имеют соответствующие лицензии и сертификаты на этот вид деятельности и на работу с химическими препаратами, - рассказывает гендиректор ГУК-Краснодар Людмила Головченко. - В числе первых действительно прошлись по подъездам в микрорайоне Гидростроителей, далее продезинфицировали дома на ул. Тургенева. Дзержинского и в Авиагородке. Постепенно таким образом обработаем все наши дома.

Начинают специалисты обработку с чердакаФото: Егор КУЗНЕЦОВ

Но и все другие управляющие компании Краснодара точно так обрабатывают подъезды.

- Обрабатываем подъезды рано утром, проходим все этажи, - рассказали в УК "Репино". - Потом наши сотрудники еще в течении дня протирают перила, кнопки лифта.

О том, что происходит в подъездах домов, которые обслуживает РЭП-32, жильцы узнают и сообщений на свои мобильники. Управляющая компания держит людей в курсе того, как идет обработка подъездов.

Проводят обработку специально обученные специалисты в униформе, в перчатках и в маске. Начинают орошение с чердака. Струю в процессе направляют на все поверхности подъезда, в том числе полы, перила, стены, дверные замки и сами двери. Постепенно дезинфекторы направляются вниз, доходя до почтовых ящиков, информстендов, лифта, входной двери и домофона, охватывая таким образом все места общего пользования в доме.

Стены, двери, пол, лифты - обрабатывают всеФото: Егор КУЗНЕЦОВ

- Санобработка ведется препаратами, которые сертифицированы и лицензированы, соответствуют всем стандартам и рекомендованы Роспотребнадзором для данного вида работ, - заверили коммунальщики. - Для граждан они абсолютно безопасны. Тем не менее во время тотальной обработки лучше не мешать сотрудникам и не выходить из своих квартир.

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