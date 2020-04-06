2020-04-06T12:44:49+03:00
Коронавирус Covid-19

И патрули с масками стоят: Во время карантина полицейские ловили нарушителей на кладбищах Кубани

Без средств защиты и антисептиков жители приводили в порядок могилы усопших родственников
Евгения ОСТРАЯ
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Но в ведомстве опровергли, что нарушителей наказали рублем. Фото: Краснодар в курсеНо в ведомстве опровергли, что нарушителей наказали рублем. Фото: Краснодар в курсеФото: соцсети
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Карантинный дозор – мобильные патрули в Краснодарском крае все выходные несли службу, штрафуя и отправляя по домам всех, кто нарушал правила самоизоляции. Кого-то застали гуляющим на детской площадке, вопреки запретам властей и рекомендациям эпидемиологов. Кого-то – праздно слоняющимися по опустевшим городским улицам. О первых оштрафованных на 15 тысяч рублей за несоблюдение режима стало известно на прошлой неделе, сейчас протоколы выписываются уже десятками.

Но патрульные в станице Старомышастовской Динского района Кубани предусмотрительно пошли дальше – на сельское кладбище. Накануне православной Пасхи станичники отправились приводить могилы близких в порядок.

- Самое место ловить нарушителей карантина, - возмутились кубанцы, увидевшие фотоотчет в социальных сетях. – Ничего святого нет.

По словам полицейских, граждан только предупредили. Фото: Краснодар в курсе Фото: соцсети

По словам полицейских, граждан только предупредили. Фото: Краснодар в курсеФото: соцсети

На карандаш взяли троих: безутешную вдову и семейную пару. На людей в форме и защитных масках, увещевавших по поводу карантина, женщина, натирающая гранит, даже не взглянула. Супруги заслушали слова осуждения, потупив глаза.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Однако в ГУ МВД по Краснодарскому краю опровергли информацию о том, что на кладбище кто-то из жителей был наказан рублем

- В станице Старомышастовской, Динского района, сотрудниками мобильного отряда самоконтроля, в составе сотрудников полиции, казаков, представителей органов местного самоуправления и общественников, проводились профилактические мероприятия с целью проверки основания нахождения людей на улицах в период карантина, введенного на территории Краснодарского края с 31 марта. С гражданами, находившимися на улице, проводились профилактические беседы и вручались уведомления. Административных материалов составлено не было, - прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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