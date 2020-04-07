2020-04-06T18:12:16+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 7 апреля 2020: в городе зафиксировано 5 новых случаев заболевания

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 7 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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Фото КП

Фото КП

Из 11 новых случаев заболевания коронавирусом в регионе за прошедшие сутки пять зарегистрированы в Сочи. Таким образом всего с началом эпидемии на курорте зафиксировано 15 подтверждённых случаев заболевания COVID 19.

Как сообщала «КП»-Кубань», из инфекционной больницы города ранее были выписаны два выздоровевших пациента. Еще одна пациентка, у которой коронавирус был обнаружен во время пребывания в Сочи, выздоровела после лечения в Москве.

В обсерваторах Сочи находятся 65 человек. Как отмечают врачи, их состояние удовлетворительное, температура тела в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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