Число заболевших коронавирусом в Сочи на 7 апреля 2020 года составило 15 человек

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За прошедшие сутки 5 новых подтвержденных официально случаев заболевания COVID 19 зарегистрированы в Сочи.

После прохождения курса лечения из инфекционной больницы города ранее были выписаны два выздоровевших пациента.

Еще одна пациентка, у которой коронавирус первоначально был обнаружен во время пребывания в Сочи, выздоровела после лечения в Москве.

В обсерваторах Сочи находятся под наблюдением специалистов находятся сейчас 65 человек. Как отмечают врачи, их состояние удовлетворительное, температура тела в норме.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи сохраняется строгий карантинный режим. Его соблюдение тщательно контролируется местными властями. Нарушителей наказывают весьма ощутимо. Так, за нарушения ограничительных мер, на курорте закрыты ресторан, рынок и два отеля.