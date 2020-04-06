«Не клюет». В Сочи форелеводческий завод перешел на режим работы в закрытом цикле

В Сочи на форелевом хозяйстве непривычная тишина. Не слышно счастливых возгласов рыбаков у озера и голосов туристов. Только царская рыба плещется в огромных бассейнах с артезианской водой. На племенном форелеводческом заводе «Адлер» пять пород рыбы. Это две собственные, выведенные здесь радужные форели – Адлер и Адлерская янтарная, а также Камлоопс, Дональдсона, стальноголовый лосось. С 1998 года на предприятии выращивают черноморского лосося Кумжа – эндемика Черного моря. Кроме того, хозяйство занимается подращиванием и реализацией осетровых. Наличие разнопородного и большого стада рыб позволяет вести нерест в течение восьми месяцев.

- Общая численность маточного стада – 3,5 тыс. взрослых особей царской рыбы. Сейчас наша задача сохранить это богатство в нынешнее тяжелое время, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе племзавода «Адлер».

По ее словам, как только Сочи, как и вся территория Краснодарского края, закрылся на карантин, предприятие перешло на работу в закрытом цикле. Что это значит?

Прежде всего, хозяйству пришлось приостановить поставку рыбопосадочного материала и икры на стадии глазка в рыборазводные хозяйства России и ближнего зарубежья.

На предприятии, которое находится на живописном берегу реки Мзымта, временно прекращены популярные экскурсии для туристов.

Фото пресс-службы племзавода «Адлер»

- У нас можно было не только увидеть, как выращивается форель, узнать о ней много интересных фактов, но и самому выловить понравившийся экземпляр, а потом отведать профессионально приготовленную свежайшую рыбку, - продолжила представитель пресс-службы.

Местные любители рыбалки по традиции проводили выходные на прудах адлерского форелевого хозяйства.

Фото пресс-службы племзавода «Адлер»

Регулярно здесь устраивали турниры по ловле карпа на кубок города Сочи. В соревнованиях участвовали лучшие карпятники Юга России. Размер улова часто оказывался рекордным. На время карантина пруды закрыты для рыбаков.

Фото пресс-службы племзавода «Адлер»

Не работает и один из трех фирменных магазинов хозяйства «Золотая рыбка» - на центральном рынке Адлера.

- Останавливаться нам нельзя, потому что рыба тогда может погибнуть. Пока кормов хватает, будем продолжать кормить и ухаживать. Но предприятие терпит серьезные убытки, - заключила представитель пресс-службы форелевого хозяйства.

Ранее сообщалось, как живет во время карантина зоопарк санатория «Октябрьский» в Сочи, где содержатся более 100 редких животных.