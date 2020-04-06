«Не клюет». В Сочи форелеводческий завод перешел на режим работы в закрытом цикле
В Сочи на форелевом хозяйстве непривычная тишина. Не слышно счастливых возгласов рыбаков у озера и голосов туристов. Только царская рыба плещется в огромных бассейнах с артезианской водой. На племенном форелеводческом заводе «Адлер» пять пород рыбы. Это две собственные, выведенные здесь радужные форели – Адлер и Адлерская янтарная, а также Камлоопс, Дональдсона, стальноголовый лосось. С 1998 года на предприятии выращивают черноморского лосося Кумжа – эндемика Черного моря. Кроме того, хозяйство занимается подращиванием и реализацией осетровых. Наличие разнопородного и большого стада рыб позволяет вести нерест в течение восьми месяцев.
- Общая численность маточного стада – 3,5 тыс. взрослых особей царской рыбы. Сейчас наша задача сохранить это богатство в нынешнее тяжелое время, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе племзавода «Адлер».
По ее словам, как только Сочи, как и вся территория Краснодарского края, закрылся на карантин, предприятие перешло на работу в закрытом цикле. Что это значит?
Прежде всего, хозяйству пришлось приостановить поставку рыбопосадочного материала и икры на стадии глазка в рыборазводные хозяйства России и ближнего зарубежья.
На предприятии, которое находится на живописном берегу реки Мзымта, временно прекращены популярные экскурсии для туристов.
Фото пресс-службы племзавода «Адлер»
- У нас можно было не только увидеть, как выращивается форель, узнать о ней много интересных фактов, но и самому выловить понравившийся экземпляр, а потом отведать профессионально приготовленную свежайшую рыбку, - продолжила представитель пресс-службы.
Местные любители рыбалки по традиции проводили выходные на прудах адлерского форелевого хозяйства.
Фото пресс-службы племзавода «Адлер»
Регулярно здесь устраивали турниры по ловле карпа на кубок города Сочи. В соревнованиях участвовали лучшие карпятники Юга России. Размер улова часто оказывался рекордным. На время карантина пруды закрыты для рыбаков.
Фото пресс-службы племзавода «Адлер»
Не работает и один из трех фирменных магазинов хозяйства «Золотая рыбка» - на центральном рынке Адлера.
- Останавливаться нам нельзя, потому что рыба тогда может погибнуть. Пока кормов хватает, будем продолжать кормить и ухаживать. Но предприятие терпит серьезные убытки, - заключила представитель пресс-службы форелевого хозяйства.
Ранее сообщалось, как живет во время карантина зоопарк санатория «Октябрьский» в Сочи, где содержатся более 100 редких животных.
ИСТОЧНИК KP.RU
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