«Злые птицы»: В парке Сочи гусь согнал лебедя с кладки

Территория сочинского парка «Южные культуры» Кавказского биосферного заповедника весной превращается в настоящие «птичьи ясли». Первыми обзавелись потомством пара черных австралийских лебедей. Причем, птенцы лебедей вылупились раньше обычного срока (апрель-май). По мнению орнитологов, это связано с аномально теплой погодой в декабре в Сочи. В начале марта черные лебеди впервые показали птенцов.

Остальные пернатые обитатели парка откладывают яйца точно по календарю. Белые лебеди начали собирать материал для гнезда в марте, а в первых числах апреля уже сели на кладку. На большом пруду пара сложила гнездо возле домика на острове. Чтобы защитить птиц от непогоды, рабочие парка соорудили над гнездом временный навес.

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

У второй пары белых лебедей в парке, которые обитают на малом пруду, высиживание птенцов началось с серьезного конфликта с соседями – гусями.

- Этот водоем и близлежащую территорию лебеди уже много лет «делят» с гусями. У последних сейчас тоже период размножения - две гусыни уже снесли 14 яиц. А гусь - как настоящий вожак стаи - принялся защищать свое семейство, охранять пространство. В итоге согнал своего соседа-лебедя с кладки, - сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Точку в споре поставили сотрудники парка. Семейство гусей они переселили в специально построенный на территории хоздвора вольер.

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Гусь, напавший на лебедя, имеет своеобразные повадки. Когда представляет реальную угрозу даже для своих собственных птенцов. Из-за его неадекватного поведения гибли гусята восемь лет подряд. Работники парка смогли выходить за это время лишь одного птенца. Теперь, как только малыши появятся на свет, люди будут строго следить за поведением самца.

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

С уходом гусей на малом пруду воцарился мир и спокойствие. Работники парка помогли устроить паре лебедей уютное гнездо и надеются, что самка в ближайшее время вернется высиживать яйца. Через 45 дней у благородных птиц должны вылупиться птенцы. А гусята появятся на свет раньше - в конце апреля.