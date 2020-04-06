2020-04-06T18:50:12+03:00
Общество

«Злые птицы»: В парке Сочи гусь согнал лебедя с кладки

Два семейства не поделили старый пруд [фото]
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Кавказского заповедникаФото пресс-службы Кавказского заповедника
Изменить размер текста:

Территория сочинского парка «Южные культуры» Кавказского биосферного заповедника весной превращается в настоящие «птичьи ясли». Первыми обзавелись потомством пара черных австралийских лебедей. Причем, птенцы лебедей вылупились раньше обычного срока (апрель-май). По мнению орнитологов, это связано с аномально теплой погодой в декабре в Сочи. В начале марта черные лебеди впервые показали птенцов.

Остальные пернатые обитатели парка откладывают яйца точно по календарю. Белые лебеди начали собирать материал для гнезда в марте, а в первых числах апреля уже сели на кладку. На большом пруду пара сложила гнездо возле домика на острове. Чтобы защитить птиц от непогоды, рабочие парка соорудили над гнездом временный навес.

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

У второй пары белых лебедей в парке, которые обитают на малом пруду, высиживание птенцов началось с серьезного конфликта с соседями – гусями.

- Этот водоем и близлежащую территорию лебеди уже много лет «делят» с гусями. У последних сейчас тоже период размножения - две гусыни уже снесли 14 яиц. А гусь - как настоящий вожак стаи - принялся защищать свое семейство, охранять пространство. В итоге согнал своего соседа-лебедя с кладки, - сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Точку в споре поставили сотрудники парка. Семейство гусей они переселили в специально построенный на территории хоздвора вольер.

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Гусь, напавший на лебедя, имеет своеобразные повадки. Когда представляет реальную угрозу даже для своих собственных птенцов. Из-за его неадекватного поведения гибли гусята восемь лет подряд. Работники парка смогли выходить за это время лишь одного птенца. Теперь, как только малыши появятся на свет, люди будут строго следить за поведением самца.

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

С уходом гусей на малом пруду воцарился мир и спокойствие. Работники парка помогли устроить паре лебедей уютное гнездо и надеются, что самка в ближайшее время вернется высиживать яйца. Через 45 дней у благородных птиц должны вылупиться птенцы. А гусята появятся на свет раньше - в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани полевые работы идут несмотря на карантин
Сотрудники гостиничного бизнеса, оставшиеся пока без работы, поработают в онлайн-компаниях
2-летний мальчик умер, подавившись курагой
Власти Кубани пообещали кредиты малому бизнесу под 0,1 процент
«Молиться дома». Епископ Сочинский и Туапсинский обратился к прихожанам
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
На Кубани двух малолеток подозревают в кражах валюты со взломом
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
За последние сутки в Сочи въехало вчетверо меньше людей, чем покинуло курорт
«Не вам в моей душе копаться»: в лесу под Новороссийском в палатке нашли мертвого мужчину
Жители Кубани смогут проконсультироваться с доктором, не выходя из дома
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Самоизоляция с умом
На Кубани предупредили о шквальном ветре
В Сочи число обращений горожан на «горячую линию» мэрии снизилось почти вдвое
Вениамин Кондратьев об отмене карантина с 12 апреля: Транспорт продолжить работать в спецрежиме
Выплата для малоимущих в Краснодаре 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить