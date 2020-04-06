Взял рецепт и решил ограбить ломбард: по пути в новороссийскую аптеку мужчина захотел обогатиться

Патовый случай произошел на днях в одном из районов Новороссийска. Апрельским днем Андрей (имя изменено – авт.), 35-летний местный житель, получив некоторое время назад рецепт в одной из городских больниц, отправился в аптеку. Бумагу с печатью держал при себе – на случай, если вдруг попадется мобильной группе самоконтроля. С такой-то, думал он, уж должны пропустить, поход в ближайшие аптеки ведь разрешен, а рецепт – в доказательство.

Но что-то пошло не так, и мужчина решил свернуть с пути. Он забежал в один из местных ломбардов и стал угрожать продавцу в надежде, что та сдастся и разрешит забрать все заработанные деньги, а также телефоны.

- В дежурную часть поступило сообщение о грабеже в ломбарде. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника. В этот момент он пытался взломать сейф, в котором лежали 400 тысяч рублей, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе УВД Новороссийска.

Правоохранители доставили новороссийца в отдел для дальнейшего разбирательства. Как оказалось, ранее Александр был судим. В ходе допроса подозреваемый в грабеже рассказал, что вышел на улицу под предлогом похода в аптеку, его «ксивой» на тот момент был рецепт от врача.

- Следственным отделом полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, - заключили в пресс-службе новороссийского УВД.

Кроме того, досталось и предпринимателю, который допустил работу ломбарда в период карантина, так как данный вид деятельности не является жизненно необходимым для населения Против владельца лавки полицейские составили административный протокол, материалы передали в Роспотребнадзор для принятия процессуального решения.