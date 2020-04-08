Коронавирус в Сочи, последние новости на 8 апреля 2020: в обсерваторах курорта находятся 65 человек
Из 11 новых случаев заболевания коронавирусом в регионе за прошедшие сутки на территории Сочи не зарегистрировано ни одного.
Таким образом, всего с начала эпидемии на курорте по-прежнему числится 15 официально подтверждённых случаев заболевания COVID 19.
Как сообщала «КП»-Кубань», из инфекционной больницы города ранее были выписаны два выздоровевших пациента.
Еще одна пациентка, у которой коронавирус был обнаружен во время пребывания в Сочи, выздоровела после лечения в Москве.
В обсерваторах Сочи по-прежнему находятся 65 человек. Как отмечают врачи, их состояние остается удовлетворительным, температура тела в норме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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