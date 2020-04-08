Число заболевших коронавирусом в Сочи на 8 апреля 2020: 15 человек лечатся от инфекции

Коронавирус в Краснодарском крае: еще 11 заболевших и первая смерть 00:00 00:00

За прошедшие сутки в Сочи не зарегистрировано новых подтвержденных случаев заболевания COVID 19. По-прежнему, в городе от вируса лечат 15 человек.

После прохождения курса лечения из инфекционной больницы города ранее были выписаны два выздоровевших пациента.

Одна пациентка, у которой коронавирус изначально был обнаружен во время пребывания в Сочи, выздоровела после лечения в Москве.

В обсерваторах Сочи по-прежнему находятся под наблюдением специалистов 65 человек, которые пока не вызывают беспокойства у медиков.

Как отмечают врачи, их состояние остается удовлетворительным, температура тела в норме.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи приступили к адресной поддержке малоимущих семей, соблюдающих режим самоизоляции.

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