2020-04-07T16:41:44+03:00
Общество

«Он снимает дверь с петель, боюсь за детей»: в Кущевской женщина заявила в полицию на мужа

Год назад он был судим за хранение наркотиков [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Супруги - многодетные родители.Супруги - многодетные родители.
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За помощью к кущевским полицейским обратилась 35-летняя Светлана Г. Из хутора Глебовка (здесь и далее имена изменены - Авт.). Как рассказала женщина, вот уже неделю ее 34-летний супруг Виталий прикладывается к бутылке. А после застолий странно себя ведет.

- Он не узнает меня, детям не дает спать ночью, - жаловалась женщина полицейским. - Вот, например, недавно ему что-то не понравилось и он начал снимать с петель двери, представляете? Он сошел с ума!

Сотрудники выехали по адресу, чтобы узнать, что случилось.

Прошлым летом у мужчины появились проблемы с законом.

Прошлым летом у мужчины появились проблемы с законом.

- Как выяснилось, между супругами произошел бытовой конфликт, однако, когда сотрудники полиции были на месте, женщина отказалась писать заявление, - уточнили «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Что могло повлиять на Виталия, женщина не знает. Однако прошлым летом у мужчины появились проблемы с законом. В июне 2019-го он обнаружил дикорастущую коноплю около заброшенного дома.

- После чего сорвал 28 кустов, оборвал верхушки, измельчил и расфасовал в три свертка, - написано в решении суда.

Общая масса дурман-травы составила 21 грамм, но большую часть Виталий обработать не успел – его поймали на горяченьком. А вскрылось все случайно. К мужчине заявились домой полицейские, которые разыскивали пропавший у одного из местных жителей погружной насос. Правоохранители обязаны были проверить двор и хозяйственные постройки. Украденный агрегат так и не нашли, зато обнаружили кое-что посущественнее.

В судебном заседании Виталий отпираться не стал – вину признал полностью.

- Я поехал косить сено, но нарвал и марихуану, которую привез к себе домой и разложил в разные места во дворе. Хранил я без цели сбыта, только для себя. Так что чистосердечно раскаиваюсь, - выступал в одном из процессов подсудимый.

Мужчина - ветеран боевых действий, награжден нагрудным знаком.

Мужчина - ветеран боевых действий, награжден нагрудным знаком.

Кстати, в суде Светлана призналась, что муж не рассказывал ей о том, что хранит наркотическое средство. О том, что он приобрел дурман-траву, ей ничего неизвестно. При ней он никогда не употреблял. Более того, супруг ей всегда помогает по дому, воспитывает детей.

Виталия в итоге признали виновным по по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».

- По месту жительства, главой администрации сельского поселения и соседями характеризуется положительно, по месту работы к нему также нареканий нет, - сказано в приговоре. – Он является ветераном боевых действий и награжден нагрудным знаком как участник боевых действий.

Наказание также смягчило наличие на иждивении двоих детей (на момент вынесения приговора им всего 2 года – Авт.), а также беременность супруги.

При этом сомнений во вменяемости подсудимого у суда точно не было. В итоге Виталия оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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