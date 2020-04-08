2020-04-07T21:17:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 8 апреля 2020: умер первый больной, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга изолируют

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 8 апреля 2020 года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 8 апреля 2020 годаПоследние новости о коронавирусе в Краснодаре на 8 апреля 2020 года
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 8 апреля. Главная новость суток – смерть 45-летнего больного Covid-19 в Лабинской ЦРБ.

- Он длительно болел и скончался от осложнений в Лабинской ЦРБ. Медики отмечают у многих пациентов тяжелое течение болезни. Пятеро заболевших находятся на аппаратах ИВЛ, у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

За сутки число больных коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 11 человек и достигло 61. Медики отмечают, что среди больных все больше молодых людей. 15 человек выписаны.

С 7 апреля все прибывшие в аэропорт Краснодара из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны находиться на 14-дневном карантине по месту жительства или в обсервации. В гостинице «Платан» под наблюдением находятся уже пять пассажиров рейсов из столиц.

За попытку продажи пропусков для передвижения по городу задержан 31-летний житель Краснодара. За 7 тысяч рублей он в домовом чате предлагал купить «красный» пропуск, дающий право передвижения по всему краю. Мужчине грозит уголовная ответственность за подделку документов. Полиция начала проверять подлинность пропусков.

Продолжается тотальная дезинфекция улиц, остановок, общественных мест в Краснодаре.

Тем временем, в крае разворачивают сеть госпиталей для больных коронавирусной инфекцией. Помимо инфекционных больниц, перепрофилирован ряд учреждений, которые перешли в закрытый режим работы. Это городская больница №3 в Краснодаре, больница в Горячем Ключе, Лабинске, Тихорецке, Крымске, Сочи, Усть-Лабинске, Красноармейском и Ленинградском районах. Подготовлено 3339 коек для коронавирусных больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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