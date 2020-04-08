«Я больше не вернусь!»: на Кубани женщина оставила грудничка у соседки, после чего исчезла

- Оставила своего крошку-сына соседям и ушла, - рассказывает по телефону соседка. – А через пару часов в Белой Глине ее уже не было.

Эту историю сейчас обсуждает едва ли не все село. Главной героиней стала 37-летняя местная жительница Ольга Б., которая в январе впервые стала матерью. На свет у нее появился мальчик. Но справляться с ребенком одной женщине, по всей видимости, было тяжело.

Решение проблемы нашлось быстро – за помощью Ольга обратилась к соседям. Живут они не рядом с ней, а в паре кварталов от дома - с мальчиком она попросила посидеть очень ответственную женщину. Удостоверившись, что сын в надежных руках, она ушла якобы по делам. Вот только возвращаться Ольга не собиралась. «Нянька поневоле» обратилась в полицию.

В доме женщина живет с больной матрью.

- Вечером 30 марта в дежурную часть поступило сообщение от мужчины, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По его словам, к ним в дом пришла женщина и оставила 3-месячного сына. Когда она ушла, в одеяле семья обнаружила записку «Я не вернусь».

Поверить в то, что мать могла бросить своего ребенка, никто не мог. Шокированы поступком были и коллеги женщины.

- Она раньше работала на почте, всегда тихая, спокойная была, вовремя приходила, нареканий к ней никогда не было, а потом ушла в декрет. Кто отец ребенка не знаю, но она его вроде сама воспитывает. Но мы все в шоке. Из-за чего она так могла поступить? – недоумевали сотрудники почтового отделения.

Ольгу объявили в розыск. Ориентировку с ее фотографией и приметами разослали во все ближайшие отделения полиции. Распространили объявление и в соцсетях. И спустя 3 дня ее нашли. Оказалось, что Ольга была в Новопокровском районе.

- У моей матери последняя стадия тяжелого заболевания, она практически не встает, мне было невыносимо смотреть на ее страдания, - пыталась объяснить в отделении полиции женщина.

Сейчас в село приехал брат Ольги, который помогает ей. Сына Ольге вернули, с ним все в порядке. Однако на мать-кукушку составили административный протокол по статье 5.35. КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ей грозит штраф.